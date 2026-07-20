Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

Na podlagi rezultatov uradnega nadzora je Lidl Slovenija odpoklical ponve iz litega železa Grill Meister.

Ponev, proizvedena na Kitajskem, namreč predstavlja zdravstveno tveganje zaradi previsokega specifičnega prehajanja kobalta ob stiku izdelka z živilom.

Potrošnikom svetujejo, da izdelka ne uporabljajo. Lahko ga vrnejo na prodajno mesto.

Tudi podjetje Tedi Betriebs je iz prodaje odpoklicalo Wok-ponev zaradi luščenja premaza proti sprijemanju, pri čemer se delci lahko pomešajo z živilom.

Serijska oznaka izdelka v trgovinah Tedi je 95731003421000000800. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.