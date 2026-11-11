Nov odpoklic v Lidlu

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila nov odpoklic v trgovski verigi Lidl. Iz prodaje je odpoklicala svežo raco blagovne znamke Goldenfood madžarskega porekla. V okviru uradnega nadzora so v odvzetem vzorcu mesa ugotovili prisotnost salmonele.

Serijska oznaka izdelka je 26157, rok uporabe pa do 14. novembra 2026.

Ustrezna toplotna obdelava uniči bakterijo. Tveganja za prenos povzročitelja na roke, delovno površino, kuhinjske pripomočke in druga živila, ki se pred zaužitjem termično ne obdelajo, pa ni možno izključiti pri odpiranju embalaže, rokovanju z živilom in pri njegovi pripravi pred toplotno obdelavo.

Distributer zato kupce prosi, da živila ne zaužijejo in naj ga vrnejo na mesto nakupa.