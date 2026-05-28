Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

Podjetje Mercator je iz prodaje odpoklicalo živilo kuhan krompir blagovne znamke M minute zaradi neoznačene prisotnosti aditiva žveplov dioksid. To predstavlja tveganje za osebe, ki so občutljive na žveplov dioksid.

Odpoklicana sta dva izdelka: Kuhan krompir celi (pakiranje: 500 g, črtna koda: 3838900985366, vse serije) in Kuhan krompir rezine (pakiranje: 500g, črtna koda: 3838900985373, vse serije).

Podjetje Mercator kupce, občutljive na žveplov dioksid, prosi, da izdelka ne zaužijejo. Za vračilo izdelka se naj obrnejo na mesto nakupa, so še sporočili.