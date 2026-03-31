Nov odpoklic: v prehranskem dopolnilu možna salmonela

Zdravstveni inšpektorat RS je prek hitrega sistema obveščanja za živilo in krmo (RASFF) prejel obvestilo o možni prisotnosti salmonele v prehranskem dopolnilu Moringa blagovne znamke Govinda, ki je bilo v prodaji tudi v Sloveniji.

Obvestilo se nanaša na pakiranje 45 gramov/90 kapsul in 100 gramov/200 kapsul, s serijskimi oznakami 2025201611 in 2025201610 in rokom uporabe 31. 12. 2027.

V prehranskem dopolnilu je možna prisotnost patogene bakterije salmonele. Salmonela lahko povzroči zdravstvene težave, kot so slabost, bruhanje, driska in vročina. Simptomi se običajno pojavijo v 48 urah, v redkih primerih pa do 72 ur po zaužitju.

Zdravstveni inšpektorat RS kupce prosi, da prehranskega dopolnila ne zaužijejo. Potrošnikom, ki so prehransko dopolnilo že zaužili in imajo zdravstvene težave, ki so z njim neposredno povezane, svetujejo, da se posvetujejo z zdravnikom, so še sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS.