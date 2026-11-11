Nov odpoklic v Sparu

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je podjetja Spar Slovenija d.o.o. obvestilo o izvajanju odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije Listera monocytogenes.

Opis izdelka: Pizza šunka, narezek, blagovna znamka S Budget, pakiranje 200gramov, lot 1630104, rok uporabe 27. november 2026, EAN 3831115348162. Proizvajalec so Celjske mesnine, distributer Spar Slovenija d.o.o.

Ugotovili so mikrobiološka tveganja, namreč prisotnost bakterije Listera monocytogenes. Odrejen je odpoklic. Potrošnikom svetujejo, da živila ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa.

Okužba je lahko nevarna

Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je bakterija Listeria monocytogenes (listerija) zelo razširjena v naravnem okolju. V naravi se nahaja v vodi, odplakah, na rastlinah ter v živalskem in človeškem blatu. Z listerijo so lahko okužena živila, kot so sir, surovo mleko, nekatere vrste mesa, zelenjava in sadje.

Za listerozo zbolevajo predvsem bolniki z okvarami imunskega sistema, nosečnice, novorojenčki in starostniki ter ljudje določenih poklicev (veterinarji, laboratorijski delavci, delavci na kmetiji, v klavnici).

Po zaužitju hrane, ki je kontaminirana z velikim številom listerij, se lahko razvije akutna bolezen s hudo drisko, bruhanjem, vročino, bolečinami v trebuhu in glavobolom.

Večina odraslih, predhodno zdravih oseb, sicer listerijo preboli v nekaj dneh, blaga okužba poteka s simptomi gripi podobnega obolenja, kot so slabo počutje, bolečine v mišicah, glavobol, zvišana telesna temperatura.

Po drugi strani pa lahko za okužbo ranljivejše skupine ljudi razvijejo simptome, ki so dolgotrajni, hudi in lahko ogrožajo tudi življenje. Okužba poteka kot težko sistemsko obolenje s prisotnostjo bakterij v krvi, vnetjem možganov in možganskih ovojnic. Smrtnost je v teh primerih visoka, tudi do 50 odstotna.

Nosečnice sicer praviloma zbolijo le z blagimi simptomi, okužba pa predstavlja veliko tveganje za plod. Možne posledice okužbe so splav, mrtvorojenost ali zgodnja smrt novorojenčka. Smrtnost novorojencev je visoka. Pri preživelih novorojenčkih se lahko pojavljajo resne zdravstvene težave, kot so duševne motnje, ohromitve, slepota, motnje v razvoju možganov, srca in ledvic.