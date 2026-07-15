Nov odpoklic živila

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Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prek EU sistema RASFF prejela informacijo o distribuciji živila v Slovenijo, kakava v prahu, v katerem so ugotovili prisotnost nedovoljenega aditiva maltitol. Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je sprožil odpoklic živila.
Gre za Torras kakavov pripravek v pakiranju 180 gramov, proizvajalca Chocolates Torras SA.
Potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
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