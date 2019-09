Nov poizkus imenovanja generalnega direktorja Arsa

Vlada se je znova lotila imenovanja generalnega direktorja ali direktorice Agencije RS za okolje (Arso).



Javni natečaj za delovno mesto generalnega direktorja Arsa je bil objavljen na spletišču državne uprave ter na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje 10. septembra, so za STA povedali na ministrstvu za okolje in prostor. Vendar pa je bila v objavi ugotovljena napaka, »zato je bil javni natečaj zaključen kot neuspešen«, so dodali.



Ministrstvo za javno upravo, ki vodi postopek, bo o tem obvestilo vse prijavljene kandidate. Razpis bo še ta teden ponovljen.

Iz zunajparlamentarne stranke Zeleni Slovenije so danes sporočili, da se je na razpis za mesto direktorja Arsa prijavil Gorazd Pretnar. Pretnar je »nedvomno eden najbolj znanih mikrobiologov pri nas«, so zapisali in izpostavili njegov »brezkompromisen boj« za čisto vodo, varno hrano in nasploh javno zdravje.



Od konca maja Arso vodi Lilijana Kozlovič kot v. d. generalne direktorice. Vlada jo je na položaj imenovala do imenovanja generalnega direktorja Arsa, a za največ pol leta, do 2. decembra.



Na to imenovanje so leteli očitki, da je politično, saj je Kozlovičeva nekdanja generalna sekretarka vlade iz vrst SMC, področje okolja pa ji ni posebej poznano. A je minister za okolje Simon Zajc v junijskem pogovoru za STA poudaril, da bo

»kar taprava«, saj ima številne vodstvene izkušnje. »Gre za mesto vršilke dolžnosti; če se ne bo izkazala, bo mesto prevzel nekdo drug. A delovanje in učinkovitost na Arsu je treba izboljšati,« je minister poudaril takrat.



Arso je do novembra lani vodil Joško Knez, ki je s položaja odstopil po tem, ko je takratni minister za okolje in prostor Jure Leben mesec pred tem odredil notranji nadzor nad delom agencije v primeru dveh postopkov, ki so ju vodili v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. Ugotovitve neodvisne komisije za notranji nadzor so pokazale številne nepravilnosti, saj sta bili pri obeh postopkih kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb.



Vlada je nato na položaj v. d. generalnega direktorja Arsa imenovala Gregorja Slugo, ki je pred tem od leta 2013 opravljal naloge namestnika generalnega direktorja agencije. Sluga je bil na ta položaj imenovan do imenovanja generalnega direktorja oz. za največ šest mesecev, do 15. maja.



Prvi natečaj za generalnega direktorja Arsa po Knezovem odstopu je bil sicer objavljen januarja. A so takrat pristojni ocenili, da nihče izmed kandidatov, ki so po oceni posebne natečajne komisije izpolnjevali pogoje, ni primeren za zasedbo položaja, so še dodali na ministrstvu.