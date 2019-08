Nov predsednik uprave SDH naj bi postal Gabrijel Škof

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga naj bi danes na popoldanski seji odločal o imenovanju novega predsednika uprave. To naj bi postal Gabrijel Škof, sedanji šef Adriatic Slovence, je mogoče izvedeti.



Škof naj bi na čelu našega upravljavca 10 milijard evrov državnega premoženja nasledil Lidio Glavina, ki se je morala spomladi s tega mesta posloviti. V vmesnem času je družbo vodil nadzornik Igor Kržan. V upravi sta še Andrej Božič in Boštjan Koler.



Škof je bil rojen leta 1960 v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani in opravljenem pravosodnem izpitu je delal v zavarovalništvu od leta 1986, kjer je v največji slovenski zavarovalnici zasedal vodstvena mesta (izvršni direktor premoženjskih zavarovanj, član uprave, svetovalec uprave, direktor območne enote Ljubljana).



Novembra 2006 je bil imenovan za člana uprave Adriatica Slovenica, 1. oktobra 2007 pa za predsednika uprave te zavarovalnice. Adriatic Slovenico je februarja letos prevzel Generali.