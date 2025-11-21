Nov preobrat: Laho se vrača, namesto razreza ga čaka preureditev v muzej

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ladja Laho nima zaman imena Zadnje upanje. Ara za njen razrez je bila že plačana, a po zadnjem preobratu do njega ne bo prišlo. Ladjo s 122-letno zgodovino je z odkupom družbe Adriatic Safari v last pridobil piranski podjetnik Gašpar Gašpar Mišič, ki se je akcije ohranitve zgodovinske (tovorne, vojaške, ribiške in potniške) ladje v slovenskem morju lotil takoj zatem, ko si je premislil Boris Popovič in je že odplula na razrez v puljsko ladjedelnico Uljanik.
Prepričal je ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušič, da poleg njega in drugih podpornikov pomaga pri pridobivanju sredstev za ureditev ribiškega muzeja v ladji. Hkrati je prepričal še več inštitucij: Pomorski muzej Piran, Fakulteto za pomorstvo in promet in vrsto drugih.
Župani Kopra, Izole, Pirana in Ankarana so to dejanje označili kot ključen korak pri ohranitvi pomembne pomorske dediščine.
Ladja ne bo le razstavni eksponat, ampak bo s primerno ureditvijo postala muzej pomorstva in ribištva, kulturno in izobraževalno središče z učilnicami, pa tudi protokolarni in občasno gostinski prostor, trdi Mišič. Tako bo varovala za regijo pomembno kulturno dediščino.
Mišič je pojasnil, da nameravajo ladjo namestiti v koprskem mandraču, izpeljati konservatorske posege na njej in jo zaradi lažjega vzdrževanja vbetonirati ob obalo, da bi bila zaščitena pred rjo. Seveda morajo pridobiti ustrezna dovoljenja za poseg.
