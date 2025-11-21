Nov preobrat: Laho se vrača, namesto razreza ga čaka preureditev v muzej

Ladja Laho nima zaman imena Zadnje upanje. Ara za njen razrez je bila že plačana, a po zadnjem preobratu do njega ne bo prišlo. Ladjo s 122-letno zgodovino je z odkupom družbe Adriatic Safari v last pridobil piranski podjetnik Gašpar Gašpar Mišič, ki se je akcije ohranitve zgodovinske (tovorne, vojaške, ribiške in potniške) ladje v slovenskem morju lotil takoj zatem, ko si je premislil Boris Popovič in je že odplula na razrez v puljsko ladjedelnico Uljanik.

Prepričal je ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušič, da poleg njega in drugih podpornikov pomaga pri pridobivanju sredstev za ureditev ribiškega muzeja v ladji. Hkrati je prepričal še več inštitucij: Pomorski muzej Piran, Fakulteto za pomorstvo in promet in vrsto drugih.

FOTO: bralec Gaj

Predvsem pa je prepričal vse štiri župane obalnih občin, ki so danes sprejeli skupno izjavo, s katero so se zavezali, da bodo ladji zagotovili prostor za njeno trajno namestitev v slovenskem morju.

Župani Kopra, Izole, Pirana in Ankarana so to dejanje označili kot ključen korak pri ohranitvi pomembne pomorske dediščine.

Ladja ne bo le razstavni eksponat, ampak bo s primerno ureditvijo postala muzej pomorstva in ribištva, kulturno in izobraževalno središče z učilnicami, pa tudi protokolarni in občasno gostinski prostor, trdi Mišič. Tako bo varovala za regijo pomembno kulturno dediščino.

Mišič je pojasnil, da nameravajo ladjo namestiti v koprskem mandraču, izpeljati konservatorske posege na njej in jo zaradi lažjega vzdrževanja vbetonirati ob obalo, da bi bila zaščitena pred rjo. Seveda morajo pridobiti ustrezna dovoljenja za poseg.