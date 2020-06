Nov primer koronavirusa na šoli v Mariboru

Verjetno gre za manjši družinski izbruh

Razred v 14-dnevni karanteni

Nacionalni inštitut za javno zdravje je obvestil Osnovno šolo Ludvika Pliberška v Mariboru, da je eden od njihovih učencev pozitiven na novi koronavirus, je na spletni strani šole zapisala ravnateljica. Na NIJZ so pojasnili, da so se po ogledu šole in opravljenem epidemiološkem poizvedovanju iz previdnostnih razlogov odločili zapreti zgolj razred, ki ga je učenec obiskoval. Z drugimi otroki na šoli tesnega stika ni imel.Šola je dobro poskrbela za ustrezne higienske ukrepe in danes po navodilu dežurnega epidemiologa predlagala, naj učenci tega razreda ostanejo doma, dokler ne prejmejo nadaljnjih navodil.»Vsi si želimo, da naša šola ne bi bila prva, kjer se je pojavil posamičen primer, a smo že tukaj. Upoštevali bomo vsa navodila in priporočila ter se medsebojno obveščali, kot tudi do sedaj. Razumljivo je, da smo vsi zaskrbljeni, saj se le počasi navajamo na drugačen način življenja in dela, ki ga je povzročil virus, in s tem postal del našega vsakdanjika. Želim, da bi nam s skupnimi močmi uspelo premagati tudi to izkušnjo in predvsem, da bi se vse dobro zaključilo za vse udeležene,« je zapisala ravnateljica.z NIJZ je na današnji novinarski konferenci omenil dva nova primera okužbe v Sloveniji, odkrita včeraj zvečer. Prvi je bil v Ljubljani, v javnosti pa odmeva predvsem drugi v Mariboru. Raziskovanje izvora okužbe pri učencu tretjega razreda v Mariboru je sicer še v teku. Da bi, denimo, zaradi odkritja okužbe zaprli šolo, Fafangel ni napovedal, zaenkrat so karanteno svetovali le rizičnim kontaktom.Na NIJZ sklepajo na manjši družinski izbruh, za več okuženih v družini. Sedaj po usklajeni poti iščejo kontakte, in sicer tako v družini kot šoli in na delovnem mestu. Tako bodo delovali tudi ob nadaljnjih primerih, ki jih bodo še odkrili. V karanteno bodo šli le tisti, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, ne pa tudi družinski člani teh tesnih kontaktov.Za koliko novih okužb gre, Fafangel ni želel razkriti, številke bodo objavljene v sredo. Od kod so prinesli virus oz. ali je prišel iz tujine, še ni jasno, saj je epidemiološko poizvedovanje še v teku, je povedal. Opozoril je, da je možno, da je virus prisoten še v Sloveniji.Ravnateljica omenjene mariborske šole Todorovićeva pa jepojasnila, da učenec, pri katerem so potrdili okužbo, ni kazal znakov. »Učenec ni zbolel, je pa pozitiven,« je dejala.Na šoli so postopali v skladu z navodili. »Prišla je epidemiologinja iz nacionalnega inštituta, ki je pregledala stanje pri nas, preverila, kje se je učenec gibal, kako imamo razporejene učence v skupine, kako skrbimo za preventivne ukrepe. Potem se je odločila, da bomo zaradi skrajne previdnosti razred pustili v 14-dnevni karanteni skupaj z razredničarko,« je dejala.V omenjenem razredu je 18 otrok. Potem ko so na šoli prejeli obvestilo NIJZ o okužbi, so po besedah ravnateljice najprej obvestili starše teh otrok, da so prišli ponje. Ti bodo torej morali v prihodnjih dveh tednih ostati doma, natančna navodila, tudi glede morebitnega testiranja na novi koronavirus, pa bodo prejeli od NIJZ.Ostali učenci in učitelji lahko šolo obiskujejo še naprej. Ali bodo testirali še koga drugega s te šole, še ne vedo. Po besedah ravnateljice čakajo na navodila NIJZ.