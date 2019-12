Nov primer ošpic

LjubljanaMed nočnim dežurstvom so iz ZD Škofja Loka na ljubljansko infekcijsko kliniko prepeljali eno osebo, o kateri so sumili, da ima ošpice, kar je bilo medtem očitno že potrjeno. Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so namreč danes sporočili, da so obravnavali nov primer okuženega z ošpicami. Letos so pri naših prebivalcih obravnavali že 41 primerov ošpic in dva pri tujcih, večino na Gorenjskem.Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od pet let in dva med pet in 15 let starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine od 15 do 24 let, preostali so odrasli, stari med 25 in 54 let. Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (13). Med zbolelimi jih je bilo osem cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, devet je bilo necepljenih, za preostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok noben ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.Z naraščanjem števila obolelih se bližamo rekordni številki iz leta 2014, ko je bilo obolelih 54.