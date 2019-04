Nov primer ošpic v Ljubljani, okužbi izpostavljenih 70 oseb

V zdravstvenem domu v stiku z bolnikom okoli 70 oseb

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so danes potrdili, da so zaradi suma ošpic hospitalizirali osebo na infekcijski kliniki. Gre za tujega državljana, ki se je vrnil iz tujine, dogodek ni povezan s primeroma konec prejšnjega tedna , so sporočili iz UKC.Zaradi dobre in pravočasne oskrbe v ambulanti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je bilo tokrat tveganju izpostavljeno bistveno manj oseb in ni prišlo do mešanja bolnika z infektivnimi boleznimi s tistimi, ki zdravniško pomoč iščejo zaradi drugih težav.Če bi oboleli namesto na delovni dan pomoč poiskal na dela prost dan, bi moral obiskati dežurno ambulanto ZD Ljubljana, ki kljub izraženim opozorilom še naprej deluje v prostorih UKC Ljubljana, so še navedli.Kot je na novinarski konferenci pojasniliz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ), je imel moški ob obisku zdravstvenega doma tipične simptome ošpic, torej suh kašelj, nahod, vnete očesne veznice, zamašen nos, boleče grlo ter tipičen rdečkast izpuščaj, ki se začne na glavi in se nato širi po telesu navzdol. Oboleli moški se je v zdravstvenem domu javil neposredno po vrnitvi iz tujine. Tokratni primer ni povezan s primeroma , ugotovljenima med prazničnim koncem tedna.Okoli 70 oseb, ki so bile v stiku z bolnikom, so obvestili o možnosti okužbe z ošpicami in ustreznih ukrepih. Gre za 15 zdravstvenih delavcev in 55 pacientov. Kot so ugotovili, jih je okoli polovica cepljenih.Kot poudarja Stojanović, je najučinkovitejša zaščita cepljenje. Prostor, v katerem je bil bolnik, je za okužbo nevaren še okoli dve uri po tem, ko ga je bolnik že zapustil. Ker se ošpice širijo kapljično, podobno kot pri gripi, je možnost okužbe v primeru kašljanja ali kihanja tudi na razdalji okoli dveh metrov.Inkubacijska doba je okoli 10 do 14 dni, lahko pa je tudi krajša ali daljša, je še pojasnil Stojanović in dodal, da interes za cepljenje upada. Smo obkroženi z državami, ki imajo nižjo precepljenost kot Slovenija, je še dodal. Glede prvih dveh primerov pa je povedal, da lahko ravno okoli prvomajskih praznikov pričakujejo okužbe, v kolikor je seveda do njih prišlo.V splošni nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana, ki deluje v prostorih UKC Ljubljana so namreč konec minulega tedna obravnavali dva bolnika z ošpicami. Eden od teh je po podatkih NIJZ prišel v stik z okoli 200 bolniki v tamkajšnji čakalnici, ki bi lahko bili potencialno okuženi. Te so po pošti tudi obvestili o možnosti okužbe z ošpicami in ustreznih ukrepih.Po informacijah NIJZ sta okužbo bolnika prinesla iz tujine, domnevno iz Nemčije in Rusije. To sta bila prva letos zabeležena primera ošpic pri nas. Lani je bilo v Sloveniji devet primerov ošpic, leto pred tem pa osem.