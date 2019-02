Nov primer salmonele v kebabu iz Poljske

Uprava za varno hrano je danes prejela informacijo o prisotnosti bakterija salmonela v zamrznjenem goveje-puranjem kebabu, ki ga je družba Alebon dobavila iz Poljske. Gre za tri pošiljke skupne teže 45 kilogramov.



Kot je danes na svoji spletni strani objavila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je prek sistema hitrega obveščanja RASFF prejela informacijo o prisotnosti bakterije salmonella spp. v zamrznjenem kebabu.



Dobavitelj Alebon izvaja umik in odpoklic zamrznjenega Albi govejega kebaba v pošiljkah 10, 15 in 20 kg poljskega proizvajalca Efes-pol Fedai Simsek Sp.Zoo.

Pri bolniku se pojavi driska

Gre za nov primer salmonele v govejem kebabu iz Poljske. Uprava je nedavno odkrila salmonelo in tudi ostanke zdravila v pošiljki kebaba, ki je prvotno znašala okoli 5,3 tone, od tega je bilo okoli štiri tone že zaužitega.



Okužbe s salmonelo se kažejo kot črevesna bolezen. Pri bolniku se pojavi driska, bolečine v trebuhu, lahko tudi bruhanje in povišana telesna temperatura. Preventiva je dobra toplotna obdelava živil.