FOTO:Nov prizidek k OŠ Otočec

Ob podpisu pogodbe: direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević, ravnateljica OŠ Otočec Mateja Rožman in župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Foto Mo Nm

Prizidek bo imel 1700 kvadratnih metrov. Foto MO NM

Urejena bo tudi okolica prizidka. Foto MO NM

- V prostorih OŠ Otočec sta župan mestne občine Novo mestoin direktor podjetja TGHpodpisala nekaj več kot 2,5 milijona evrov vredno pogodbo za dozidavo prizidka k OŠ Otočec.Črnomaljsko podjetje bo z gradnjo začelo v kratkem, zaključek del pa pričakujejo v letu dni, tako da naj bi osnovnošolci in vrtičkarji na Otočcu nove prostore začeli uporabljati že septembra 2021.»Po novogradnji vrtca Videk v Bršljinu je to še en zelo pomemben mejnik pri zagotavljanju pogojev za predšolsko vzgojo v Novem mestu,« je ob podpisu pogodbe poudaril župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Zadovoljen je, da so tik pred začetkom gradnje prizidka za OŠ Otočec, ki deluje na področju z najboljšim demografskim potencialom v občini Novo mesto.Zaradi prostorske stiske je pouk na OŠ Otočec v preteklem šolskem letu potekal na dveh lokacijah, s tem, da so že pred tem nekatere prostore preurediti v učilnice. Z novo naložbo, ki je skupaj z opremo ocenjena na 2,9 milijona evrov, pa bodo zagotovili primerne prostore ne le za osnovnošolce, ampak tudi za otroke iz vrtca.V prizidku, ki bo umeščen v skrajno vzhodni del obstoječega objekta šole, bodo uredili večnamenski prostor - športno igralnico, tri igralnice s sanitarnimi prostori, prostore za zaposlene ter servisne prostore v kletni etaži. V pritličju in nadstropju pa bodo prostori osnovne šole: šest učilnic, kabineti, prostori za strokovne delavce in sanitarije.Iz hodnika v nadstropju bodo vodile stopnice do podstrešja, ki v kasnejši fazi omogoča ureditev mansardnih prostorov knjižnice. Nov prizidek bo imel skupno 1700 kvadratnih metrov površin.Investitor bo v novem delu stavbe vgradil tudi osebno dvigalo in dodatno dvigalo za premostitev višinske razlike med dvema nivojema v pritličju. Z rekonstrukcijo dela stavbe pa bo izvedel tudi nivojske povezave v vse etaže, tako da bodo imeli gibalno ovirani zagotovljen dostop v vse etaže. Po oceni izvajalca bodo dela končana do septembra 2021.