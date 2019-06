Nov športni poligon v Krškem

Poligon je narejen iz 86 metrov jeklenih cevi. Foto Občina Krško

»Naučiš se, da moraš za dosego cilja veliko delati, da stvari ne padejo same z neba, navadiš se discipline in delovnih navad.,« pravi atlet Primož Kozmus. Foto Občina Krško

Poligon je namenjen mlajšim in starejšim. Foto Občina Krško

Krško - Na stadionu Matije Gubca so odprli jeklen športni poligon, ki je način vadbe, ki je vedno bolj priljubljena med ljudmi. Poligon, ki je delo Skupine SIJ - Slovenske industrije jekla, so odprli v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Občine Krško ter v družbi olimpionika Primoža Kozmusa.Vsak poligon, ki je sestavljen iz kar 86 metrov jeklenih cevi, izdelujejo 300 delovnih ur. Deveti po vrsti je bil predan v uporabo krajanom Krškega in okolice, ki bodo z vadbo na poligonu lahko še bolje poskrbeli za svoje telo in zdravje., vodja projekta Jeklena volja v Skupini SIJ: »Vadba na tem poligonu bo marsikomu v izziv, da bo na njem preizkušal svoje zmogljivosti. Pot do doseženega cilja ni nikoli lahka, za vsak uspeh, za doseganje svojega maksimuma na kateremkoli področju – športnem, izobraževalnem, kulturnem ali poslovnem – je potrebna jeklena volja. Jeklena volja je že od nekdaj v značaju Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla, s postavitvami poligonov za vadbo na prostem pa želimo jekleno voljo prebujati tudi v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji.«»Mladim želim olajšati pot, da ne bodo počeli istih napak, kot sem jih počel sam, pa ne le v atletiki, ampak tudi v življenju na splošno,« je dejal atlet, dobitnik zlate kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in srebrne v Londonu leta 2012 in dodal: »Naučiš se, da moraš za dosego cilja veliko delati, da stvari ne padejo same z neba, navadiš se discipline in delovnih navad. Običajno moramo ljudje doživeti najhujše, da začnemo drugače razmišljati. Razvoj dojemanja življenja pa je lahko preko športa veliko lažji kakor preko kakšnih hujših stvari ali stisk.« Ob poligonu v njegovo čast stoji tudi tabla s predstavitvijo Primoževe bogate športne poti, ki bo navdih vsem obiskovalcem in uporabnikom poligona za vadbo na prostem.Na otvoritvi poligona je bil prisoten tudi podpredsednik krovne športne organizacije na Slovenskem mag., predsednik Strokovnega sveta športa za vse: »Podpora športu na lokalni ravni je strateška naloga OKS-ZŠZ in prav s postavitvijo zunanjih športnih poligonov prispevamo k izboljšanju pogojev za športno aktivnost ljudi v lokalnih okoljih.«Na stadionu Matije Gubca je zbrane pozdravil tudi podžupan Občine Krško: »Športne naprave na prostem bodo na voljo vsem uporabnikom, od najmlajših do najstarejših. Upamo, da bo privabil veliko novih aktivnih uporabnikov za rekreacijo, da bodo krepili svojo jekleno voljo, predvsem pa nekaj naredili za svoje zdravje.«Skupina SIJ namerava v sodelovanju z OKS po Sloveniji postaviti skupno enajst poligonov.