Nov ukrep slovenske vlade proti Izraelu

Vlada je danes razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na mednarodnem letališču Ljubljana. Izjema pri navzočnosti oboroženih izraelskih varnostnikov je junija ob zaostrovanju odnosov med Slovenijo in Izraelom zaradi razmer v Gazi naletela na kritike, zlasti s strani nevladnikov.

Sklep, sprejet julija leta 2003, je izraelskim varnostnim častnikom na ljubljanskem letališču dovoljeval nošenje kratkocevnega orožja in pripadajočega streliva v času operacij letalskih prevoznikov, ki so registrirani v Izraelu.

Več kot 20 nevladnih organizacij je v začetku junija skupaj s koalicijsko Levico pozvalo k ukinitvi dovoljenja za njihovo prisotnost oz. nošenje orožja, pa tudi k ukinitvi dovoljenja izraelski letalski družbi Israir za opravljanje rednih letov med Tel Avivom in Ljubljano, ki ga je februarja izdalo ministrstvo za infrastrukturo.

Israir je skupaj z letalsko povezavo uvedel tudi dodatno varovanje, navzočnost izraelskih varnostnikov so potrdili tudi na policiji.

Ob tem so na generalni policijski upravi junija za časnik Dnevnik pojasnili, da lahko izraelski varnostniki orožje nosijo le na letalu, na letališču pa ga ne smejo. Dodali so, da uradniki izraelskih državnih organov na ozemlju Slovenije prav tako nimajo policijskih ali drugih pooblastil.

Današnja odločitev vlade sledi več ukrepom proti Izraelu zaradi kršitev mednarodnega in humanitarnega prava ter človekovih pravic v Gazi. Slovenija je med drugim konec julija kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega, pred tem pa je izraelska skrajna ministra Itamarja Ben-Gvira in Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi.