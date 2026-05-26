Nov umik izdelka pri Geaproduktu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega vzorčenja odvzela vzorec ingverja, v katerem je bila ugotovljena presežena mejna vrednost ostanka pesticida.

Izdekel prepoznate po naslednjih oznakah: ingver (koreni); lot/serija: 33/17/04/26. Država porekla je Kitajska. Dobavitelj je italijanski New Som s.p.a., distributer pa Geaprodukt.

Geaprodukt je slovenski distributer sadja in zelenjave, usmerjen v veleprodajo, logistiko in oskrbo trga z domačimi ter uvoženimi pridelki.

V ingverju, ki so ga analizirali, so ugotovili preseženo mejno vrednost klorotalonila. Odrejen je umik, potrošniki lahko živilo vrnejo na mesto nakupa.