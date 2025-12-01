Nov odpoklic izdelka v Leclercu

V podjetju E.Leclerc, Rudnidis d.o.o. so s trgovskih polic umaknili akacijev med blagovne znamke Lune de míel, je sporočila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Poreklo medu: Ukrajina, Romunija in Madžarska.

Uprava je v okviru izvajanja uradnega nadzora odvzela vzorec tega medu za namen preverjanja kakovosti in pristnosti medu. V vzorcu je bila potrjena presežena vrednost hidroksimetil furfurala.

Pri preverjanju skladnosti razvrščanja in poimenovanje medu je bilo analitsko ugotovljeno, da proizvod ni pravilno poimenovan. Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je med umaknil iz prometa in izvedel spremembo označevanja.

Kaj je hidroksimetil furfural? Kot navaja uprava, je to snov, ki v medu naravno nastane v primeru njegovega pregrevanja oziroma utekočinjanja ali pa s daljšim skladiščenjem medu na previsoki temperaturi. Preko tega parametra se preverja kakovost živila, tveganja za potrošnike ni.

Živilo je varno, vendar nepravilno poimenovano. Potrošniki lahko neskladen lot medu vrnejo na mesto nakupa.