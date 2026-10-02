Nov umik izdelka, v ananasu presežena mejna vrednost pesticida

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila ananas dobavitelja Ortopadova. V živilu je bila ugotovljena presežena mejna vrednost pesticida imazalil.

Številka serije živila je 04/37, država porekla je Kostarika, distributer pa je podjetje Kea (poslovne enote Sveta Ana, Podčetrtek in Zreče).

Distribucija v poslovalnice je potekala med 11. in 15. septembrom 2026.

Uprava kupcem svetuje, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili.