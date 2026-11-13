Nov umik izdelka v Eurospinu

Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da ena izmed krem za otroke, ki jo prodaja trgovska veriga Eurospin, ni skladna z določili ustrezne uredbe o kozmetičnih izdelkih.

Gre za vlažilno in blažilno kremo Hello Baby, pakiranje 100 mililitrov, ki jo proizvaja podjetje Pierpaoli Srl. iz Italije. Distributer v Sloveniji je Eurospin Eco, trgovina in storitve iz Renč.

V izdelku je bil z analizo določen alergen linalol, ki ni naveden na seznamu sestavin izdelka. Nanos kreme na kožo lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Zdravstveni inšpektorat je odredil umik s trga. Izdelka ne uporabljajte.