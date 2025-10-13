Nov odpoklic izdelka v Lidlu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Lidla Slovenija obveščena o izvajanju odpoklica špagetov iz rdeče leče, ki vsebuje gluten, kar ni navedeno na deklaraciji izdelka.

Gre za izdelek blagovne znamke Combino, dobavitelj je nemški Spaichinger, rok uporabe je najmenj do 3. julija 2026.

Izdelek vsebuje nedeklariran alergen gluten, navaja portal uprave.

Za potrošnike z alergijo ali preobčutljivostjo na gluten predstavlja prisotnost navedenega alergena v izdelku tveganje za njihovo zdravje. Potrošniki naj izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa. Izdelek lahko kupci vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin.

Potrošniki, ki niso alergični na gluten, lahko izdelek uživajo brez tveganja.