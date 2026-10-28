Nov umik izdelka v Lidlu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da je bila s strani trgovskega podjetja Lidl Slovenija obveščena o izvajanju previdnostnega umika živila iz prodaje zaradi možnega pojava plesni.

Gre za že tretje obvestilo o umiku toastov srbskega proizvajalca Don Don, ki jih prodajajo pod različnimi blagovnimi znamkami. Predvčerajšnjim so sporočali o umikih v trgovskih centrih Hofer, Tuš in Mercator, včeraj pa o umikih v Sparu in Eurospinu.

V Lidlu je umik doletel dva izdelka: toast pšenični beli blagovne znamke Tastino, neto količina 500 gramov, in toast s semeni blagovne znamke Tastino, neto količina 500 gramov.

Proizvajalec je Don Don d.o.o. iz Srbije, dobavitelj pa Don Don d.o.o Slovenija. Tako kot pri vseh dosedanjih umikih so tudi tokratni navedeni roki uporabnosti od 5. 11. do 6. 12. 2026.

Razog za umike teh navedenih toastov so mikrobiološka tveganja, in sicer potencialna občasna prisotnost plesni v posameznih pakiranjih.

Potrošnikom svetujejo, da živil ne uporabijo in zaužijejo, temveč jih vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.