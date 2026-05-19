Nov umik izdelka: v mletem mesu salmonela

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da je bila s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti obveščena o rezultatih internih preiskav.

Gre za mleto mešano meso, ki je bilo proizvedeno na prodajnem mestu in v prodaji le dne 13. maja 2026, tudi rok uporabe je bil 13. maj 2026. Proizvedli in prodajali so ga v mesnici Tuš supermarket Polzela.

UVHVVR kot razlog tveganja navaja bakterijo Salmonela Enterica subsp. enterica 0:4. Ta bakterija sicer povzroča salmonelozo.

Živilu je pretekel rok uporabe. Če ga potrošniki še hranijo doma (zamrznjenega), naj ga ne zaužijejo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.