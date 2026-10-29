Nov umik izdelka v Hoferju

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je Hofer trgovina d.o.o. obvestil o izvajanju umika predpakiranega živila zaradi pojava žarkosti.

Gre za izdelek Mešanica hrustljavih arašidov blagovne znamke Snack Fun, neto količine 200 gramov z rokom uporabnosti najmanj do 1. junija 2027. Oznaka lota je: 168 LP5.

FOTO: UVHVVR

Država porekla je Hrvaška. Dobavitelj izdelka je Marjan voće d.o.o., distributer pa Hofer trgovina d.o.o.

Kot navajajo, je žarkost posledica sprememb v maščobah.

Te vplivajo na senzorično kakovost živila, predvsem na okus in vonj, zaradi česar izdelek ni primeren za predvideno uporabo. Odrejen je umik.

Potrošnikom svetujejo, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.