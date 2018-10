FOTO:Izjemni uspeh slovenske medicine: na podlakti izdelali nos in bolnici spremenili življenje (FOTO in VIDEO)

Kirurga Uroš Ahčan (v ozadju) in Vojko Didanovič sta predstavila nov dosežek v estetski kirurgiji, popolno rekonstrukcijo nosu v dveh fazah. FOTO: Matej Družnik



Obnova samega sebe

FOTO: Manuel Hahn, Miha Bernard (UKC Ljubljana)

FOTO: Manuel Hahn, Miha Bernard (UKC Ljubljana)

FOTO: Manuel Hahn, Miha Bernard (UKC Ljubljana)

FOTO: Manuel Hahn, Miha Bernard (UKC Ljubljana)

FOTO: Manuel Hahn, Miha Bernard (UKC Ljubljana)

, predstojnik oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline v ljubljanskem UKC, se spominja, kako sta ga nekega dne drug za drugim obiskala dva pacienta. Oba sta si želela nov nos. Enemu od njiju je to za vedno spremenilo življenje. V začetku leta je zdravnik pacientki rekonstruiral nos, organ, ki so ji ga odstranili po hudi bolezni – ploščatoceličnem karcinomu, odkritem leta 2014.Tam, kjer je imela pacientka prej nos, je zevala odprtina. Prebujala se je misleč, da so bile vse le grde sanje. Odprtino je prekrivala s plastično protezo, ki je odpadala, lepilo pa je dražilo kožo. Pozimi je bila proteza hladna, zrak se pri dihanju ni ogrel, pogosto jo je bolela glava, prehladi so bili stalnica. Zbolela je za depresijo in poiskala pomoč psihologa in psihiatra, saj je menila, da bo za vedno obsojena na življenje z izmaličenim obrazom. Da bi ji ga presadili, ni bilo mogoče. Zaradi zdravil proti zavrnitvi, ki bi jih morala jemati, bi se ji namreč rak lahko ponovil. Hotela se je prepričati, ali je presaditev res edina možnost, zato je obiskala prof. Ahčana. Ta je našel drugo rešitev. S stavkom, da se bo lotil dela, ji je povrnil upanje. Osnovna ideja je bila izdelati nos iz kosti in mehkih tkiv na podlakti, ga pustiti mesec dni, da se zaceli po 3D-modelu, in ga v drugi fazi prenesti na obraz kot telesu lastni rezervni del z že pripravljeno obliko.Danes ima pacientka občutek, da se je še enkrat rodila. »Nov nos je pomenil novo poglavje v mojem življenju. Vsi problemi so izginili. Iz teme sem prišla v svetlobo,« je povedala v videoposnetku. To, da je vse tkivo njeno, se ji zdi nekaj fenomenalnega: »Poseben občutek je, ko obnoviš samega sebe. To je nekaj neverjetnega, da iz svoje roke dobiš nov nos. Kot bi se zlil s svojo celoto.« Prva operacija, ko so na podlakti roke pripravili vse za razvoj nosu, je trajala devet ur, druga, ko so nos prenesli na obraz, pa osem.»Rekonstrukcija nosu po popolni amputaciji predstavlja enega najzahtevnejših posegov. Razmišljati je treba večdimenzionalno – zagotoviti čvrst skelet in tanka mehka tkiva, ožiljeno kost, oživčeno kožo in trajni rezultat: dobro funkcijo in lep estetski videz,« je pojasnil Ahčan. Ocenjuje, da je v Sloveniji vsaj še dvajset bolnikov, ki bi potrebovali to operacijo, ena pacientka se že zanima za poseg. O stroških tovrstnih posegov raje ne razmišljajo, saj bi bili po Ahčanovih besedah v tem primeru zelo slabe volje. Posegi v omenjenem primeru so namreč stali dobrih 58.000 evrov, od zavarovalnice bo bolnišnica prejela pavšal v višini 12.000 evrov. Pri stroških je treba upoštevati, da je podjetje Audax delo, povezano s konstruiranjem 3D-modela, ki jim je bil pri načrtovanju in izvedbi operacije v izjemno pomoč, opravilo brezplačno.PLASTIČNO, REKONSTRUKCIJSKO, ESTETSKO KIRURGIJO IN OPEKLINE