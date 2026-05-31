Nova delna zapora železniške postaje v Ljubljani

V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno, na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi.

Kot so pojasnili v Slovenskih železnicah, bodo na progi med Ljubljano, Kranjem, Jesenicami in Beljakom za nekatere vlake na relaciji med Ljubljano in Kranjem ter v obratni smeri organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Ob tem potnike na vlakih 2403 in 2499 opozarjajo, da bodo morali zaradi del na glavni postaji in izklopa napetosti na postaji Ljubljana Vižmarje obvezno prestopiti iz električne v dizelsko vlakovno garnituro. S postaje Ljubljana Vižmarje je vlak 2403 odpeljal ob 6.30, vlak 2499 pa odpelje ob 8.37.

Potnike opozarjajo, da naj se na pot odpravijo pravočasno, pri čemer naj upoštevajo, da bodo za dostop od osrednje postajne stavbe železniške postaje Ljubljana do začasnih peronov peš potrebovali približno 10 minut.

Na relaciji med Ljubljano, Borovnico, Divačo in Sežano oz. Koprom bodo vlaki med 6.05 in 17.30 vozili z začasnega perona na Dunajski cesti oz. s tira 94. Regionalni vlak RG 1605 je ob 6. uri zjutraj iz Ljubljane odpeljal še iz osrednjega dela postaje. Za nekatere povezave na relaciji med Ljubljano in Borovnico ter v obratni smeri pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje.

Vlaki na relaciji med Ljubljano Zidanim Mostom in Mariborom oz. Dobovo bodo med 6.05 in 17.30 vozili do oz. z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice oziroma tirov 95, 96, 97 in 98. Za nekatere vlake pa bodo med Ljubljano in Ljubljano Zalogom prav tako organizirali nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Tudi v tem primeru bodo nadomestni avtobusi ustavljali na ploščadi ob tiru 1 ob ljubljanski železniški postaji.

Za potnike v tranzitu, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom na relaciji med Hodošem, Celjem, Zidanim Mostom in Ljubljano ter bodo potovanje nadaljevali proti Kopru, bodo prav tako organizirali nadomestni avtobusni prevoz preko ljubljanske železniške postaje. Nadomestni avtobusi bodo vozili z začasnih peronov na Masarykovi cesti do postaje Ljubljana Dolgi Most, kjer bodo potniki nato prestopili na vlak z oznako IC 503, ki vozi med Ljubljano in Koprom. Zaradi del na progi med Ljubljana Zalogom in Brezovico bo nadomestni prevoz v nedeljo organiziran tudi za vlaka z oznakama EC 210 in EC 211.

Po pojasnilih Slovenskih železnic v smeri proti Dolenjski sprememb ne bo. Vsi vlaki bodo, tako kot doslej, vozili do oz. z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice oziroma tirov 95, 96, 97 in 98 ob železniški postaji.

Obveščanje potnikov

Potnike opozarjajo, da naj se na pot odpravijo pravočasno, pri čemer naj upoštevajo, da bodo za dostop od osrednje postajne stavbe železniške postaje Ljubljana do začasnih peronov peš potrebovali približno 10 minut.

Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljajo na spletni strani Slovenske železnice - Potniški promet ter na drugih uradnih komunikacijskih kanalih železnic.

Za načrtovanje poti priporočajo tudi uporabo iskalnika voznega reda na njihovi spletni strani, kamor vnašajo vsa opozorila, obvestila in spremembe. Za dodatna pojasnila in pomoč pri načrtovanju pa lahko potniki vsak dan med 6. in 22. uro pokličejo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 81 11.