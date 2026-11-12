Nova državna sekretarja pri Ostrcu sta Maja Pakiž in Slaven Bajić

Vlada je na današnji seji opravila več imenovanj. Kot so sporočili z urada vlade za komuniciranje, so na ministrstvu za zdravje za državno sekretarko imenovali dr. Majo Pakiž, za državnega sekretarja pa Slavena Bajića.

Imenovanji sledita odmevnima odstopoma državnih sekretark Tee Košir in Vesne Marinko z ministrstva pod vodstvom Tadeja Ostrca, ki je v resorju Demokratov.

Kdo sta nova državna sekretarja? Maja Pakiž je zdravnica, specialistka ginekologije in porodništva, ki se ukvarja predvsem z ginekološko onkologijo – zdravljenjem rakov ženskih spolnih organov. Zaposlena je na Kliničnem oddelku za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor, ki ga je tudi vodila.

Slaven Bajić je specialist urgentne medicine in član sveta Demokratov. Deluje v Splošni bolnišnici Izola. Je član sveta Demokratov, ki ga vodi Ostrc.