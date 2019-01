Nova fašistična provokacija v Gorici

»Rane, ki jih je za seboj pustilo 20. stoletje, se le počasi celijo, zato je še toliko bolj pomembno, da se odločno upremo ponovnemu oživljanju duhov preteklosti«. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica

Oblasti dovoljujejo vzpon novofašizma

Grb nekdanje fašistične elitne vojske pod nemškim poveljstvom. Foto Wikipedia

Miklavič: Imamo odlična izhodišča in potenciale, da postanemo zgled nove evropske identitete

»Živimo v drugačnem svetu, pred nami so nove priložnosti in izzivi. Nova Gorica in Gorica sta kljub težavni zgodovini in številnim preteklim nesoglasjem spoznali, da ideološka razhajanja ne morejo biti vodilo in podlaga za rast ter razvoj. Danes zasledujemo načela medsebojnega spoštovanja raznolikosti in drugačnosti ter živimo v zavedanju, da je naš prostor lahko močnejši in prodornejši, če se povežemo in skupaj gradimo prihodnost. Imamo odlična izhodišča in potenciale, da postanemo avantgarda sožitja narodov in zgled nove evropske identitete.« Klemen Miklavič, župan Nove Gorice

Partizanski zvezi onemogočili zbor pred mestno hišo

V Gorici se zadnja leta fašistične provokacije že dolgočasno ponavljajo. A so nevarne in jih ne smemo podcenjevati, poudarja novogoriški župan Klemen Miklavič, ki je obsodil sobotni sprejem na goriški občini veteranov odreda X MAS in shod gibanja Casa Pound.Županpoudarja, da gre za prikrito in obenem neposredno promocijo ideologij, ki so sprle evropske narode in na naših tleh povzročile krivice: »Rane, ki jih je za seboj pustilo 20. stoletje, se le počasi celijo, zato je še toliko bolj pomembno, da se odločno upremo ponovnemu oživljanju duhov preteklosti. Naša prihodnost je v sodelovanju, soustvarjanju skupnega in raznolikega kulturnega prostora, novih delovnih mest in blaginje za vse.«Čeprav italijanska ustava prepoveduje obujanje fašističnih vsebin, je sprejem veteranov odreda X MAS, elitne fašistične vojske, ki je po italijanski kapitulaciji septembra 1943 prostovoljno prešla pod okrilje nacističnih nemških sil, vsakoletno dejanje. Zbirajo se na obletnico – poraza. Med 19. in 21. januarjem leta 1944 so namreč v Trnovem partizani brigade Srečka Kosovela uničili bataljon Fulmine.Kljub kritikam in političnim pozivom goriški občini ter drugim državnim ustanovam, naj prepovedo takšne dogodke in naj ne odpirajo starih ran, oblasti dovoljujejo vzpon novofašizma. Goriški županse brani, da občina nima veliko besede, če shodov ne prepovesta kvestura (policijski urad) in prefektura (upravni urad). Lani ga na sprejemu X MAS, kjer so pripadniki iztegovali desnice in zapeli bojno himno odreda, ni bilo, a je oktobra v klepetalnici Goriškega loka izjavil, da bo občina »vsekakor prisotna na vseh shodih v spomin vojnim žrtvam, naj bodo desničarske ali levičarske«.Župan, sicer sin ezulskih staršev, je nazadnje dodal, da bi moral antifašizem spoštovati druge, a da nekateri sploh ne vedo, kaj je spoštovanje. »Tovrstne provokacije so nevarne in jih nikakor ne smemo podcenjevati. Ne smemo se prepustiti izgovoru, češ da je to le demokratično izražanje in da je potrebno spoštovati drugače misleče,« pa odgovarja Miklavič:»Toleriranje pojava in zlasti dopuščanje javnega nastopanja skupin, ki navdih črpajo iz poraženih ideologij in temnih časov naše civilizacije, je jasen dokaz, da preveč zlahka pozabljamo na krivice in grozote, ki so jih tovrstne ideologije udejanjale v preteklosti in ki so sprožile val novih krivic sovraštva in nestrpnosti.«Izjemno kritični do župana so tudi v Forumu Gorizia: »Župan, ki je prisegel na protifašistično republikansko ustavo, ne more tako govoriti o tistih, ki branijo to isto ustavo, in ne more dati prostora in časti tistim, ki so se prodali nacistom po 8. septembru.«V soboto svoj shod napovedujejo tudi v italijanski partizanski zvezi ANPI-VZPI, vendar jim oblasti niso pustile zbora pred mestno hišo, temveč na Travniku. Fašisti tretjega tisočletja iz gibanja CasaPound bodo manifestirali na Trgu Sv. Antona.