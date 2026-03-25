Nova Gorica edino evropsko mesto brez sledov ekstazija v odpadnih vodah

Po analizi odpadne vode v več slovenskih mestih v letu 2025 je bil v Sloveniji opazen upad uporabe droge MDMA od leta 2024. Kljub upadu pa so najvišje masne obremenitve z MDMA, ključne sestavine tabletk ekstazija, vseeno zabeležili v mestih v Sloveniji, Belgiji, Španiji in na Nizozemskem. MDMA so zaznali v vseh evropskih mestih, vključenih v analizo, razen v Novi Gorici.

V okviru evropskega projekta za spremljanje nezakonite rabe drog prek analize odpadne vode Evropske agencije za droge (EUDA) in raziskovalne mreže Skor so v obdobju enega tedna med marcem in majem lani analizirali dnevne vzorce odpadne vode na območju čistilnih naprav v približno 115 evropskih mestih in naseljih, da bi raziskali navade uživanja drog med njihovimi prebivalci.

V Sloveniji so vodo analizirali v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novi Gorici, Velenju, Novem mestu in na območju Domžal-Kamnika. V vzorcih so iskali sledi amfetamina, kokaina, metamfetamina, MDMA, ketamina in konoplje.

Splošne količine MDMA v odpadnih vodah so se med letoma 2024 in 2025 zmanjšale za 16 odstotkov. Od 78 mest s podatki za leti 2024 in 2025 jih je 48 oziroma 62 odstotkov poročalo o padcu zaznav MDMA, 12 oz. 15 odstotkov o stabilnem stanju in 18 oz. 23 odstotkov o povečanju. Upad je bil najbolj opazen v mestih v Sloveniji, Nemčiji in Avstriji in je večji od tistega, ki je bil zabeležen leta 2020, ko je skoraj polovica mest poročala o zmanjšanju zaradi zaprtja nočnega življenja med pandemijo covida-19.

Slovenska mesta so izstopala tudi po obremenjenosti s kanabisom. Najvišje obremenitve so sicer ugotovljene tudi v Nemčiji in na Nizozemskem. Ravni, zabeležene v mestih v Kanadi in Združenih državah Amerike, so presegle tiste iz evropskih mest z najvišjimi obremenitvami. Od 63 mest s podatki za leti 2024 in 2025 jih je 21 oz. 33 odstotkov poročalo o povečanju zaznav kanabisa, 28 oz. 44 odstotkov o zmanjšanju, medtem ko jih je 14 ali 22 odstotkov ostalo stabilnih.

Splošne količine ketamina v odpadnih vodah so se med letoma 2024 in 2025 povečale za skoraj 41 odstotkov. Med 66 mesti s podatki za leti 2024 in 2025 jih je 40 poročalo o povečanju ostankov ketamina, 14 jih je ostalo stabilnih, 12 pa jih je zabeležilo upad. Lani so najvišje masne obremenitve zaznali v mestih v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem.

Devet mest v več državah, vključno s Slovenijo, je poročalo, da ostankov ketamina v vodah ni bilo mogoče zaznati. V Sloveniji je bil ketamin sicer prisoten zgolj v vodah v Ljubljani in Novem mestu.

V Novi Gorici ter na območju Domžal-Kamnika lani niso zaznali prisotnosti amfetamina. Od slovenskih mest, vključenih v analizo, so metamfetamin zaznali v Novi Gorici, Ljubljani in Novem mestu.