  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Nova Gorica edino evropsko mesto brez sledov ekstazija v odpadnih vodah

    Slovenska mesta so izstopala po obremenjenosti odpadnih voda s kanabisom, medtem ko je uporaba MDMA drastično upadla, ketamin pa je zelo redek.
    Tablete ekstazija so razširjen način uživanja droge MDMA. FOTO: Reuters
    Galerija
    Tablete ekstazija so razširjen način uživanja droge MDMA. FOTO: Reuters
    STA, R. I.
    25. 3. 2026 | 13:46
    25. 3. 2026 | 13:52
    3:57
    A+A-

    Po analizi odpadne vode v več slovenskih mestih v letu 2025 je bil v Sloveniji opazen upad uporabe droge MDMA od leta 2024. Kljub upadu pa so najvišje masne obremenitve z MDMA, ključne sestavine tabletk ekstazija, vseeno zabeležili v mestih v Sloveniji, Belgiji, Španiji in na Nizozemskem. MDMA so zaznali v vseh evropskih mestih, vključenih v analizo, razen v Novi Gorici.

    V okviru evropskega projekta za spremljanje nezakonite rabe drog prek analize odpadne vode Evropske agencije za droge (EUDA) in raziskovalne mreže Skor so v obdobju enega tedna med marcem in majem lani analizirali dnevne vzorce odpadne vode na območju čistilnih naprav v približno 115 evropskih mestih in naseljih, da bi raziskali navade uživanja drog med njihovimi prebivalci.

    V Sloveniji so vodo analizirali v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novi Gorici, Velenju, Novem mestu in na območju Domžal-Kamnika. V vzorcih so iskali sledi amfetamina, kokaina, metamfetamina, MDMA, ketamina in konoplje.

    Splošne količine MDMA v odpadnih vodah so se med letoma 2024 in 2025 zmanjšale za 16 odstotkov. Od 78 mest s podatki za leti 2024 in 2025 jih je 48 oziroma 62 odstotkov poročalo o padcu zaznav MDMA, 12 oz. 15 odstotkov o stabilnem stanju in 18 oz. 23 odstotkov o povečanju. Upad je bil najbolj opazen v mestih v Sloveniji, Nemčiji in Avstriji in je večji od tistega, ki je bil zabeležen leta 2020, ko je skoraj polovica mest poročala o zmanjšanju zaradi zaprtja nočnega življenja med pandemijo covida-19.

    Slovenska mesta so izstopala tudi po obremenjenosti s kanabisom. Najvišje obremenitve so sicer ugotovljene tudi v Nemčiji in na Nizozemskem. Ravni, zabeležene v mestih v Kanadi in Združenih državah Amerike, so presegle tiste iz evropskih mest z najvišjimi obremenitvami. Od 63 mest s podatki za leti 2024 in 2025 jih je 21 oz. 33 odstotkov poročalo o povečanju zaznav kanabisa, 28 oz. 44 odstotkov o zmanjšanju, medtem ko jih je 14 ali 22 odstotkov ostalo stabilnih.

    Splošne količine ketamina v odpadnih vodah so se med letoma 2024 in 2025 povečale za skoraj 41 odstotkov. Med 66 mesti s podatki za leti 2024 in 2025 jih je 40 poročalo o povečanju ostankov ketamina, 14 jih je ostalo stabilnih, 12 pa jih je zabeležilo upad. Lani so najvišje masne obremenitve zaznali v mestih v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem.

    Devet mest v več državah, vključno s Slovenijo, je poročalo, da ostankov ketamina v vodah ni bilo mogoče zaznati. V Sloveniji je bil ketamin sicer prisoten zgolj v vodah v Ljubljani in Novem mestu.

    V Novi Gorici ter na območju Domžal-Kamnika lani niso zaznali prisotnosti amfetamina. Od slovenskih mest, vključenih v analizo, so metamfetamin zaznali v Novi Gorici, Ljubljani in Novem mestu.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo