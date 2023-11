Nova ideja za Golobov happy end pri plačah sodnikov

V nadaljevanju preberite:

Po naših informacijah bodo do 3. januarja, roka, ki ga je postavilo ustavno sodišče, plače sodnikov povišali z dopolnilom, ki ga bo vložil predstavnik poslanske skupine Gibanja Svoboda na zakon o izvrševanju proračuna. Sistemske rešitve pa še ni. Spomnimo, na izrednem občnem zboru sodniškega društva v začetku januarja letos je na presenečenje navzočih Robert Golob nezadovoljnim sodnikom obljubil happy end in v obliki 600 evrov bruto mesečnega dodatka. Zanj so se obrisali pod nosom in šli nato na ustavno sodišče. Neuradne informacije, da bodo povišanje sodniških plač prilepili zakonu o izvrševanju proračuna, posredno potrjujejo tudi ministričine besede. Kaj je dejala? Dominika Švarc Pipan sicer pripravlja tudi reformo sodstva. Kaj prinaša?