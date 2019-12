Nova klinika za srce pod okriljem UKC

Danes je bil spremenjen še statut ustanove, kar je prvi proceduralni korak k možnemu rojstvu nove klinike. FOTO: Uroš Hočevar/DeloHočevar

Ljubljana – Strokovni svet ljubljanskega kliničnega centra je septembra podprl ustanovitev klinike za srce, kjer bi potekalo zdravljenje odraslih in otrok s srčnimi boleznimi. Danes je bil spremenjen še statut ustanove, kar je prvi proceduralni korak k možnemu rojstvu nove klinike.Klinika za srce je poskus vodstva ljubljanskega kliničnega centra, da bi uredili razmere na področju srčne kirurgije in tam naredili dolgo pričakovan preboj. »Verjamemo, da imamo zdaj zgodovinsko priložnost, da ta preboj izpeljemo,« je zapisalo vodstvo kliničnega centra, ko je jeseni strokovnemu svetu predlagalo ustanovitev Klinike.V njej bi bila združena sedanji klinični oddelek (KO) za kardiovaskularno kirurgijo Kirurške klinike, KO za kardiologijo Interne klinike in Center za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Kardiologi in kardiovaskularni kirurgi nujno in vsakodnevno potrebujejo drugi druge, zato je ideja vodstva, da bi bilo bolje, če bi bili organizacijsko združeni pod eno streho, ne pa razpršeni po različnih klinikah.Klinika za srce bi bila velika klinika, z dobrimi 53 milijoni evrov letnega prihodka. »Lažje bi reševala svoje specifične in prioritetne probleme in investicije, optimalneje izkoriščala opremo, prostore in vrhunske kadre. Z boljšo prepoznavnostjo bo lažje pritegnila kadre in bolnike od drugod. Usmerjena bo v vrhunsko obravnavo bolezni srca, od rojstva naprej,« so ključni argumenti vodstva v prid novi kliniki.Če takšna rešitev ne bi bila dobra, po njihovem mnenju ne bi obstajali Texas Heart Institute, German Heart Center Munich, Medicor, Inštitut za kardiovaskularne bolezni Dedinje, ki z dva tisoč operacijami na odprtem srcu na leto raste. »Ne dovolimo, da bi izpustili možnost boljših sinergij in delovanja naših briljantnih zaposlenih vseh profilov,« je vodstvo UKC potrkalo na srce strokovnemu svetu, ki je septembra podprl ustanovitev klinike. Da bi se zadeva lahko začela udejanjati, je bilo treba spremeniti statut ustanove, kar so včeraj podprli člani sveta zavoda.A so vodstvu s posebnim sklepom naložili, da pred uveljavitvijo statutarnih sprememb pripravi dokumente, ki podrobneje obrazložijo predvideno novo strukturo strokovnega in poslovnega delovanja klinike za srce, kot tudi urgentnega centra in kliničnega oddelka za otroško intenzivno terapijo: »Dokument naj vsebuje analizo strokovnega delovanja in pokaže poslovne in strokovne prednosti v primerjavi z današnjo organizacijo. Opredeli naj se tudi poslovna shema in pripravi projekcija poslovanja.« Spremembo statuta bo morala potrditi še vlada, dokončno zeleno luč za kliniko pa bo moralo kasneje prižgati še ministrstvo za zdravje.Nastanek nove klinike v finančnih načrtih za leto 2020 še ni predviden. »Stvari bo treba natančno dogovoriti, da tudi nejeverne Tomaže prepričamo, da je to prava pot,« je po včerajšnji seji izpostavil, generalni direktor UKC.Odzivi zaposlenih na začrtane spremembe so različni: nekateri idejo pozdravljajo, drugi jo sprejemajo s previdnostjo, tretji pa jo zavračajo. Precej strahu in previdnosti je na Interni kliniki, zato se bodo do pomislekov, ki jih je izpostavil tamkajšnji strokovni direktor, še opredelili. »Nova organizacijska enota mora biti dodana vrednost, ne pa ozko grlo kliničnega centra,« je sklenil Poklukar.