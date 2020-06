Nova knjižnica pod krošnjami

Ljubljana – Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija prihodnji ponedeljek odpira knjižnico pod krošnjami v Savskem naselju v Ljubljani, nato bo odprta vsak delovni dan.



Odprtje, ki bo ob 12. uri pred sedežem Spominčice v Ulici Luize Pesjakove 9, bodo obogatili z glasbeno točko in literarnim nastopom. Knjižnica pod krošnjami bo odprta vsak delovni dan med 10. in 14. uro, če bo le lepo vreme. V tem času boste lahko skupaj brali in tudi tako zaposlili možgane. Kot napovedujejo, bodo v knjižnici vsak teden izvajali raznolike delavnice, pridružili se jim bodo tudi znani slovenski književniki.

Nasveti za ljudi z demenco in svojce

Znano je, da v Spominčici svetujejo in pomagajo ljudem z demenco in njihovim svojcem ter jih podpirajo. Poleg tega obveščajo širšo javnost o svojem delu in ozaveščajo o demenci, bolezni, ki se v svetu vedno bolj širi. Tudi zato vedno znova poudarjajo, kako pomembno je, da »skupaj govorimo o tem ter se zavedamo, kako pomembno je dobro počutje vseh ljudi. Združimo se skupaj v Knjižnici pod krošnjami pri Spominčici in preživimo prijeten prosti čas. Z branjem in pogovorom o knjigah bomo skupaj krepili naš spomin. Branje pod krošnjami bo združevalo vse generacije ljudi, zato vabljeni vsi, da si privoščite prijetno branje.«



Pri združenju Spominčica – Alzheimer Slovenija​ so se sicer odločili, da bodo tudi po epidemiji koronavirusa pripravljali spletne alzheimer cafeje, s katerimi bodo dostopni najširši javnosti. »Naši gostje bodo strokovnjaki z različnih področij, ki se ukvarjajo z demenco in bodo v svojih nastopih predstavili koristne in uporabne informacije za svojce oseb z demenco,« napovedujejo. Med zadnjimi je bila gostja Petra Boh, diplomirana delovna terapevtka, višja svetovalka z Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.