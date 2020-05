Nova koprska plaža bo poleti še gradbišče

Na Mestni občini Koper pojasnjujejo, da bodo v kratkem končali urejanje nasipa, ki je vmesna stopnja v projektu revitalizacije obale med ustjem Badaševice ob Semedelski promenadi in Žusterno. Končno podobo naj bi območje dobilo z ozelenitvijo in novimi dostopi v morje prihodnje leto. Letošnje poletje pa bo imelo še podobo gradbišča. Po prestavitvi skalometa približno 30 metrov od obale in nasutju novega materiala, bodo dokončno uredili tudi meteorno kanalizacijo. Območje nasipa je veliko okoli 25.000 kvadratnih metrov. »Ko bodo dela na tej stopnji končana, bo sledilo približno šestmesečno obdobje, ko se teren ...