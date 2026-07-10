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    Slovenija

    Nova odpoklica izdelkov s Temuja

    Odpoklicali so belilni svinčnik za zobe in belilne lističe za zobe. Oba imata preseženo koncentracijo vodikovega peroksida.
    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    STA
    10. 7. 2026 | 11:21
    10. 7. 2026 | 11:29
    1:29
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    FOTO: Zdravstveni inšpektorat/Gov.si
    FOTO: Zdravstveni inšpektorat/Gov.si
    Dobavitelj spletna tržnica Temu je iz prodaje odpoklical dva izdelka, povezana z izdelki oziroma belili za zobe. Prvi je belilni svinčnik za zobe španskega proizvajalca Foshan City Sanshui Qiaoxifu Household, ki vsebuje preseženo koncentracijo vodikovega peroksida.

    Znamka izdelka je Smilekit, EAN-koda pa 15574335106. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

    Drugi odpoklicani izdelek so belilni lističi za zobe francoskega proizvajalca Guangdong Qimeng Personal Care Products.

     FOTO: Zdravstveni inšpektorat/Gov.si
     FOTO: Zdravstveni inšpektorat/Gov.si
    Ti vsebujejo 6-metilkumarin in vodikov peroksid v koncentracijah, ki presegajo dovoljene mejne vrednosti. Poleg tega je bila ugotovljena prisotnost benzojske kisline, ki ni navedena v deklaraciji oziroma na seznamu sestavin izdelka.

    Znamka belilnih lističev je Qimgo, EAN-koda pa 68918047159. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

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