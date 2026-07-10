Nova odpoklica izdelkov s Temuja

FOTO: Zdravstveni inšpektorat/Gov.si

Dobavitelj spletna tržnica Temu je iz prodaje odpoklical dva izdelka, povezana z izdelki oziroma belili za zobe. Prvi je belilni svinčnik za zobe španskega proizvajalca Foshan City Sanshui Qiaoxifu Household, ki vsebuje preseženo koncentracijo vodikovega peroksida.

Znamka izdelka je Smilekit, EAN-koda pa 15574335106. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Drugi odpoklicani izdelek so belilni lističi za zobe francoskega proizvajalca Guangdong Qimeng Personal Care Products.

FOTO: Zdravstveni inšpektorat/Gov.si

Ti vsebujejo 6-metilkumarin in vodikov peroksid v koncentracijah, ki presegajo dovoljene mejne vrednosti. Poleg tega je bila ugotovljena prisotnost benzojske kisline, ki ni navedena v deklaraciji oziroma na seznamu sestavin izdelka.

Znamka belilnih lističev je Qimgo, EAN-koda pa 68918047159. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.