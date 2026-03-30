Nova odpoklica izdelkov v Kiku

Zveza potrošnikov Slovenije je danes objavila nova odpoklica izdelkov v verigi trgovin s tekstilom Kik. Distributer obeh izdelkov je KiK Textilien und Non Food d.o.o.

Prvi je jakna Softshell Kiki u. Koko s šaržno številko: naročilo: 1182399 P232647, ki je bila v trgovinah Kik naprodaj od 23. maja 2024.

Jakna Softshell zaradi vsebovanega PFOA (večne kemikalije) predstavlja morebitno tveganje za zdravje potrošnic, so zapisali.

V primeru, da imate ta izdelek doma, ga ne uporabljajte, svetuje Zveza potrošnikov Slovenije. Če ga boste vrnili v katerokoli poslovalnico Kik, boste prejeli vračilo kupnine. Več informacij: info-slovenija@kik.si.

Tudi pri drugem odpoklicu je razlog PFOA, kar predstavlja morebitno tveganje za zdravje potrošnic. Gre za smučarske rokavice Janina s šaržno številko: naročilo 1187285 P239310. Obdobje prodaje v trgovinah Kik: od 8. oktobra 2024.

Tudi za ta izdelek velja, da ni primeren za uporabo. Ob vrnitvi v katerokoli poslovalnico Kik je mogoč prejem vračila kupnine. Več informacij: info-slovenija@kik.si.