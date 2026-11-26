Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega vzorčenja odvzela vzorec suhih fig proizvajalca Gilan Trading Kft, Madžarska, v katerem je bila ugotovljena presežena mejna vrednost aflatoksinov.

Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je sprožil odpoklic živila iz prometa. Distributer je podjetje Jagros, d. o. o., ki upravlja trgovine Jager.

Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da steklenička z liziko Candy Bottle kitajskega porekla ni skladna z določili uredbe EU o varnosti igrač. Izdelek predstavlja tveganje za zadušitev otrok, saj se ob udarcu pokrov lahko zlomi na manjše dele, ki jih otrok lahko zaužije, kar lahko povzroči zaporo dihalnih poti.

Serijska oznaka izdelka je EAN 8 435477 907637, številka LOT pa QXNC17. Distributerja za Slovenijo sta podjetji Baron International in Engrotuš. Zdravstveni inšpektorat RS kupcem svetuje, da izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa.