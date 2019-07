Pomagajte pri obnovi planinskih poti in koč

Planinska srečka je prva v seriji družbeno odgovornih projektov Športne loterije Slovenije. Foto: Manca Čujež

V Sloveniji imamo 10.014 km planinskih poti in 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov, ki potrebujejo stalno skrb in vzdrževanje, kar zaradi povečanega števila obiskovalcev planinskih poti vse pogosteje presega zmožnosti predanega prostovoljnega dela članov planinskih društev.Zdaj lahko ljubitelji planin z nakupom Planinske srečke sami prispevate k obnovi in vzdrževanju planinskih poti in koč, hkrati pa imate možnost za lep dobitek. Planinska srečka stane en evro, v skladu za dobitke pa je 280.000 evrov. Kupite jo lahko na prodajnih mestih Športne loterije, na spletni strani in v Planinski trgovini PZS. Del zbranih sredstev bo namenjen za obnovo planinskih poti in koč, hkrati pa želijo pri Planinski zvezi Slovenije in Športni loteriji spodbuditi javnost k razmišljanju o pomenu naravnih danosti Slovenije.Planinska srečka je prva v seriji družbeno odgovornih projektov Športne loterije pod sloganom Stavi na dobro! V skladu s poslanstvom družbe Športna loterija skozi pokroviteljstva največjih nacionalnih panožnih športnih zvez gradi partnerstvo s slovenskim športom. Trudijo se, da delujejo na raznolikih športnih področjih in ravneh – od profesionalnega do rekreativnega športa, s katerim so neločljivo povezane tudi planinske aktivnosti.Velik izziv družbene odgovornosti prireditelja iger na srečo pa je tudi odgovorno prirejanje iger na srečo. Odgovornost Športne loterije se kaže na vseh področjih poslovanja – od razvoja igre, oglaševanja, prodaje do sodelovanja z interesnimi skupinami. V skladu s tem so zaradi kakovosti poslovanja pridobili certifikata odgovornega prirejanja iger na srečo pri World Lottery Association (WLA) in European State Lottery and Toto Association (EL).