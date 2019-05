Nova podoba, nove aplikacije, še več TV-vsebin

IZKORISTI VOYO 2 MESECA BREZPLAČNO*



Vsem, ki boste prvič aktivirali VOYO, podarjamo 2 meseca naročnine brezplačno. Prijavite/registrirajte se na VOYO, vpišite kodo VOYOAKCIJA na Voyo.si/koda in aktivirajte VOYO. Akcija velja do 31. 5. 2019.



*Ob naročilu storitve VOYO ti podarjamo prvih 60 dni brezplačno. Če se v času 60-dnevnega brezplačnega obdobja ne odjaviš, se ti začne obračunavati mesečna naročnina v skladu s Vsem, ki boste prvič aktivirali VOYO, podarjamo 2 meseca naročnine brezplačno. Prijavite/registrirajte se na VOYO, vpišite kodo VOYOAKCIJA na Voyo.si/koda in aktivirajte VOYO. Akcija velja do 31. 5. 2019.*Ob naročilu storitve VOYO ti podarjamo prvih 60 dni brezplačno. Če se v času 60-dnevnega brezplačnega obdobja ne odjaviš, se ti začne obračunavati mesečna naročnina v skladu s splošnimi pogoji in cenikom VOYO (7 EUR/mesec).

V osmih letih se je storitev uveljavila kot vodilni naročniški TV na zahtevo (S-VoD) v Sloveniji s 40.000 zvestimi uporabniki, ki bodo odslej najboljše TV-vsebine spremljali v novi, sodobnejši in bolj dovršeni platformi. Preizkusite nov VOYO tudi vi.Danes ima VOYO več kot 5.000 različnih TV-vsebin: kot zanimivo primerjavo lahko izpostavimo, da bi za ogled vseh porabili kar štiri mesece dopusta brez spanja ali izletov do hladilnika. V preteklem letu so vsi uporabniki skupaj na VOYO preživeli več kot 447 let, kar znese več kot 4.897.415 ur.Ker se zavedamo, da je predvsem vsebina tista, ki prepriča uporabnika, si nenehno prizadevamo, da lahko na VOYO vsak najde vsebine po svojem okusu.Ljubitelji in privrženci(Ljubezen po domače, MasterChef Slovenija, Delovna akcija, Mali šef Slovenije, Reka ljubezni) si le to lahko na VOYO ogledajo. Številnebodo prepričale občinstvo, željno drame in romantike, športne entuziaste pa(MotoGP, UEFA Liga prvakov, UFC, boks). Risanim junakom je namenjena posebna rubrika OTO, kjer najmlajši v varnem okolju spremljajo risanke, sinhronizirane v slovenščino.Tudi na dopustu v tujini VOYO omogoča spremljanje priljubljenih TV-vsebin. Nemoteno lahko spremljate prav vse TV-vsebine v 28 državah članicah EU. Tudi zamudniki pridejo na svoj račun - ogled zamujenih TV-vsebin POP TV, Kanal A, KINO, BRIO in OTO je omogočen za 7 dni nazaj, brez oglasov. VOYO je z novo, sodobno podobo še bolj prepričljiv. Posodobljena spletna stran, prenovljene aplikacije za iOS, Android in Android TV, predvsem pa prijaznejša in preglednejša uporabniška izkušnja omogočajo avtomatsko predvajanje epizod naprej, hitro predvajanje vsebin, dovršen starševski nadzor, kreiranje personaliziranega seznama vsebin. V razvoju sta tudi aplikaciji za televizije znamk Samsung in LG, prav tako aplikacije za operacijske sisteme TV-operaterjev. Če želite, si lahko VOYO zagovotovite tudi pri svojem operaterju: Telekom Slovenije, T-2, A1 in Telemach.