FOTO:Nova ponudba portoroškega turizma

FOTO: Boris Šuligoj

Ležanje na plaži stane 400 evrov. FOTO: Boris Šuligoj

Kopalcev ne manjka. Morje ima 17 stopinj. FOTO: Boris Šuligoj

Portorož – Policisti in redarji imajo vse raje portoroške plaže. Kot kaže, se na takšen način obalni župani pripravljajo na zagon turizma.Prva dva praznična dneva so se vsi čudili, kako to, da ni od nikoder turistov iz notranjosti države. Danes pa sta lepo vreme in novica, da v državi ni bilo zabeležene nobene nove okužbe, k morju zvabila morda dva tisoč izletnikov. Na pesku ob morju so se igrali otroci, starejši sprehajalci so se utrujeni morali nekam vsesti za počitek, mlajši pa so se po kopanju v svežem morju hoteli malce ogreti ob toplih žarkih.Potem so se na družabnih omrežjih pojavile fotografije in ogorčeni komentarji posameznih domačinov, ki so sicer odvisni od turizma, češ, kako grozne stvari se dogajajo sredi Portoroža. Le dobro uro zatem pa so prišli policisti in v družbi dveh komunalnih redarjev začeli popisovati vse, ki so sedeli ali ležali na tleh. Zahtevali so osebne dokumente in jim zagrozili s 400 evri kazni.Številni, ki jih je obisk policistov šokiral, so se zgražali nad takim sprejetjem in zahtevali pojasnilo, kaj ravnajo narobe. Od policistov so zvedeli, da bi lahko hodili, tekli, kolesarili, se celo kopali (kot se jih je danes kar nekaj v 17 stopinj toplem morju)..., nikakor pa se ne smejo sončiti oziroma sedeti ali ležati na travi ali betonu. Seveda ni treba veliko razuma, da je tak ukrep proti vsaki zdravi pameti, saj bodo že jutri, (čez nekaj ur torej), lahko na teh istih plažah sedeli na številnih stolih pred lokali, pili kavo, se sončili in uživali.Mnogi drugi so se sončili, ležali, sedeli, počivali na skalah ob morju, na tratah v drugih parkih, na čolnih in jadrnicah ter drugih površinah vzdolž vse 46,6 kilometra dolge obale. Policiste so zmotili samo tisti, na katere so jih po družbenih omrežjih opozorili drugi slovenski državljani. Še ena ne ravno obetajoča poteza iz nabora slovenske policijsko-turistične »promocije«.