Nova pravica za bolnice z rakom na dojki

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je po več kot dveh desetletjih prizadevanja uspeli doseči, da bodo bolnice z rakom na dojki po novem imele pravico do delne prsne proteze v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

»Po podatkih Registra raka je v letu 2022 za rakom dojke zbolelo 1510 oseb, med njimi osem moških. Rak dojke se zdravi s kombinacijo kirurškega zdravljenja, sistemske terapije in obsevanja, pri čemer sta izbira ter zaporedje zdravljenja odvisna od razširjenosti bolezni in njenih histopatoloških značilnosti,« so zapisali na spletni strani Društva onkoloških bolnikov.

V zadnjih letih narašča število delnih operacij dojke, število radikalnih posegov pa se zmanjšuje, vendar tudi pri delni operaciji lahko pride do spremembe oblike dojke.

Delna prsna proteza je namenjena izravnavi simetrije med dojkama po operaciji, pri kateri je bila odstranjena večja količina tkiva. Njena uporaba prispeva k ustrezni telesni drži in ravnotežju ter pomembno vpliva na samozavest, dobro počutje in kakovost življenja žensk po zdravljenju raka dojke, so zapisali.

»Priznanje pravice do delne prsne proteze je pomemben korak k celostni obravnavi bolnic z rakom dojke ter k izboljšanju njihove kakovosti življenja. Gre za pomembno sistemsko rešitev, ki odraža razumevanje potreb žensk po zdravljenju ter prispeva k večji dostopnosti ustreznih medicinskih pripomočkov,« menijo v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije.