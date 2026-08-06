Nova pravila in visoke globe za umetno inteligenco

Razni sistemi umetne inteligence vsak dan ustvarijo ogromne količine tekstov, slik in videoposnetkov, ki jih številni uporabniki vse težje razlikujejo od resničnih informacij, fotografij in posnetkov. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) opozarja, da široka razpoložljivost in večje zmogljivosti sistemov umetne inteligence pomembno vplivajo na integriteto informacijskega ekosistema in zaupanje vanj.

»Pojavljajo se nova tveganja dezinformacij in obsežnega prirejanja, goljufij, izdajanja za drugo osebo in zavajanja potrošnikov,« pravijo na AKOS. Toda od drugega avgusta so začela veljati določila Akta o umetni inteligenci (UI), ki ponudnikom in uvajalcem sistemov UI nalaga obveznosti in drakonske kazni za kršitve. Fizičnih oseb in zasebnosti se akt ne dotika.