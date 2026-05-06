    Nova pravila se kažejo v manj bolniških odsotnostih

    Zdravstvena blagajna: V prvih treh mesecih skoraj 60 milijonov manj kot lani – Prizadevanja za nižje cene inovativnih zdravil v EU.
    Iz zdravstvene blagajne je bila lani za zdravila porabljena dobra milijarda evrov. FOTO: Blaž Samec
    Barbara Hočevar
    6. 5. 2026 | 19:06
    7:36
    A+A-

    Zdravstvena blagajna je lani za zdravila namenila dobro milijardo evrov ali skoraj 18 odstotkov vseh odhodkov, kar je desetina več kot leto prej. Velika rast stroškov za zdravila je vseevropski problem, ki ga poskušajo pristojni obvladati tudi s skupnim nastopom. Na izdatke ZZZS, še bolj pa delodajalcev, pa že imajo, kot kaže, vpliv nova pravila, povezana z bolniškimi odsotnostmi, saj se je v prvih treh mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani absentizem zmanjšal za skoraj petino.

    V mesecu dni brez zdravnika v dveh občinah ostalo več kot tisoč ljudi

    Odhodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) lani so znašali približno 5,85 milijarde evrov in so bili kar tri milijarde višji kakor v predkovidnem letu 2019. Največ, kar dve tretjini, je k temu povečanju prispevala podražitev zdravstvenih storitev, 21 odstotkov dviga pa predstavljajo zdravila, medicinski pripomočki in cepiva, je na razvojnem forumu ZZZS predstavila Daniela Dimić, vodja področja za finance in računovodstvo v ZZZS. Nominalno so izdatki za zdravila v tem obdobju poskočili za kar 150 odstotkov.

    EU naj bi več namenila za razvoj inovativnih zdravil za bolj sprejemljivo ceno za blagajne.

    Desetina proračuna bo za zdravila za redke bolezni.

    Absentizema se bodo lotili s še nekaj novimi pravili.

    »Področje zdravil, zlasti inovativnih, je eno izmed tistih, pri katerih smo zaznali največje rasti stroškov, med 11 in 12 odstotkov na letni ravni, kar je več, kot je zbranega denarja iz prispevkov zavarovancev. To ni problem samo Slovenije, ampak tudi v vsej EU. Dodatno pa cenovne pritiske čutimo zaradi geopolitičnih aktivnosti, predvsem na strani ZDA, kjer njihove cene pogojujejo s cenami v Evropi,« je pojasnil Robert Ljoljo, generalni direktor ZZZS.

    Z novo politiko je, po njegovih besedah, nastal velik pritisk farmacevtskih družb, da bodisi ne bodo omogočile dostopa do inovativnih zdravil v EU bodisi bodo za to zahtevale višje cene. Kar pa za individualne zdravstvene blagajne v EU ni sprejemljivo, zato so se njihovi predstavniki na srečanju z evropskim komisarjem za zdravje Olivérjem Várhelyijem pogovarjali o ukrepih in korakih, ki jih evropska komisija lahko naredi neposredno s farmacevtsko industrijo za to, da bo prebivalcem EU še naprej omogočala dostopnost inovativnih terapij brez, kot se je izrazil sogovornik, konstantnih pritiskov na zdravstvene blagajne v državah članicah.

    Pogajanj za ceno toliko kot trgov

    »Predlogi so šli v smer, da mora EU začeti z večjim sofinanciranjem razvojnih dejavnosti, ker cena inovativnega zdravila v pretežni meri izraža razvojne stroške in ne stroškov proizvodnje. Komisar je napovedal, da bodo povečali investicije v razvoj inovativnih terapij in s tem v zniževanje tveganj, ki jih imajo farmacevtske družbe, to pa bi moralo pripeljati do vzdržnejših cen,« je povedal Ljoljo. Sicer pa ocenjuje, da je področje zdravil v Sloveniji razmeroma dobro urejeno.

    »Pri nabavi ZZZS že opravlja vlogo aktivnega kupca, dodatne možnosti pa vidimo v prilagajanju cenovnih ravni, ki so bolj primerni plačilni moči Slovenije in pri katerih bi si breme vse višjih stroškov delila tako zdravstvena blagajna kot industrija. Eden od ukrepov pa bi bil tudi, da se EU na ravni dogovarjanja o cenah zdravil bolj poenoti, kajti danes je še vedno 27 ločenih trgov in ločenih pogajanj za cene,« razmišlja generalni direktor ZZZS.

    Slovenija kot majhen trg za dobavitelje ni tako atraktivna, kot bi bila, če bi bili večji, zato za ta namen namenjamo proporcionalno več sredstev kot večje članice EU.

    Robert Ljoljo

    S tem, da za zdravila plačamo skoraj 18 odstotkov proračuna zdravstvene blagajne, se Slovenija uvršča nad povprečje EU oziroma v zgornjo četrtino. »Slovenija kot majhen trg za dobavitelje ni tako atraktivna, kot bi bila, če bi bili večji, zato za ta namen namenjamo proporcionalno več sredstev kot večje članice EU,« je komentiral Ljoljo.

    Nezanemarljiv del izdatkov predstavljajo tako imenovana zdravila sirote, ki so namenjena za redke bolezni, prejema jih manj kot 2000 ljudi. »Tukaj je paradoks, da so zdravila sirote namenjena razmeroma majhni populaciji, smo pa zanje lani dali sto milijonov evrov, kar je več kot deset odstotkov vseh izdatkov za zdravila. V zadnjem obdobju vidimo nove rešitve na področju terapij in želimo, da EU pripravi skupni nastop na to temo,« je napovedal.

    Preventiva pri kožnem raku mora ostati domena dermatologov

    Opazne spremembe v treh mesecih

    Drugo področje vztrajno naraščajočih izdatkov iz zdravstvene blagajne je absentizem, za katerega je iz blagajne ZZZS lani šlo 679 milijonov evrov, približno še enkrat toliko pa so za nadomestila plač bolniško odsotnih zaposlenih dali delodajalci. Z lani sprejetim interventnim zakonom je vlada uvedla nekaj novih pravil, ki pa, kot je poudarila Ana Vodičar, vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke ZZZS, ne posega v vsebino pravice, ne v trajanje, ne v višino nadomestila. »Zakon je prinesel nekaj strožjih sankcij za kršitve, če ne upoštevate navodil zdravnika med bolniškim staležem,« je povedala, poleg tega morajo zdravniki pisno določiti enega od sedmih režimov gibanja med začasno odsotnostjo z dela. Sankcija v obliki odvzema nadomestila za največ 30 dni posameznika ne doleti ob prvi kršitvi, ampak če jo ponovi v petih letih, takoj pa le, če ga laični kontrolor (ki opravlja nadzor le, ko gre nadomestilo v breme ZZZS) zaloti pri opravljanju pridobitne dejavnosti.

    INFOGRAFIKA: Delo

    »Bistveno je, da so navodila sorazmerna in da zavarovanca ne omejujejo bolj, kot je treba za doseganje namena,« je pojasnila predstavnica ZZZS. Odhod v tujino med bolniško odsotnostjo mora po novem odobriti ZZZS, na mesec prejmejo okoli 350 prošenj za to, približno polovico odobrijo.

    Napoveduje se še en sklop novosti glede bolniških, ki jih je sprejela skupščina ZZZS, a bodo začele veljati po objavi v uradnem listu, predvidoma v prihodnjih tednih – zavarovanec bo moral še isti dan ali prvi delovni dan ambulante zdravniku sporočiti, da potrebuje bolniško, najpozneje četrti dan odsotnosti pa bo tudi obvezen osebni pregled. Prav tako je predviden pregled po več kot dveh krajših bolniških odsotnostih v treh mesecih.

    Pacienti na bolniški bi imeli prednost v čakalni vrsti

    Najbrž je še prenagljeno sklepati, kakšen je vpliv vseh teh ukrepov, statistika pa kaže, da se je v prvih treh mesecih leta v primerjavi z lani število izgubljenih delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti zmanjšalo za 425.000 v obdobju, ko nadomestilo krije delodajalec, in za 236.000, ko gre iz zdravstvene blagajne. »Če je en dan nadomestila vreden približno 90 evrov, to pomeni 21 milijonov evrov manj izdatkov ZZZS kot preteklo leto,« je opisala Ana Vodičar. Po grobih ocenah pa je prihranek delodajalcev približno 38 milijonov evrov.

