Nova pravila za azil od junija

Države Bližnjega vzhoda tradicionalno gostijo velike skupnosti prisilno razseljenih ljudi, ki so morali zaradi oboroženih konfliktov ali sistematičnih kršitev človekovih pravic zapustiti domove. V regiji, ki ji gozi huda varnostna, energetska in ekonomska kriza, je, po ocenah UNHCR, kar 24 milijonov beguncev, ki potrebujejo humanitarno pomoč. V EU število prosilcev za azil od leta 2023 upada, a se lahko trend v teh razmerah kaj hitro obrne. Nekaj ukrepov za upravljanje takih situacij naj bi prinesel pakt EU o migracijah in azilu, ki začne veljati 12. junija, predlog zakona, s katerim naj bi uredili njegovo izvajanje v Sloveniji, pa gre te dni, čeprav smo v obdobju »medvladja«, ko se prejšnja vlada poslavlja, obrisov nove pa še ni, v medresorsko usklajevanje.