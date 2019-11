Nova rektorica Univerze na Primorskem je prof. dr. Klavdija Kutnar

Prva doktorandka

Novo vodstvo Univerze na Primorskem z novo rektorico Klavdijo Kutnar. FOTO: Alen Ježovnik/UP

Sinoči je v Kopru dosedanji rektor Univerze na Primorskem prof. dr.vodenje te univerze predal spomladi izvoljeni novi rektorici prof. dr.. Marušič je UP vodil osem let.Kutnarjeva je s primorsko univerzo povezana že od njene ustanovitve leta 2003. Leta 2008 je kot prva doktorirala na tamkajšnji fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, nazadnje je bila dekanja te fakultete. »Program, s katerim sem se predstavila na volitvah, nikakor ni visokoleteč načrt, ki bi povzemal trenutne trende preostalih univerz ali bi si želel biti všečen mednarodnim kazalnikom. Vse točke programa bomo skupaj lahko izpolnili enostavno zato, ker smo kot univerza tega sposobni. Ker imamo zelo dobre podporne službe, izjemne raziskovalce in odlične pedagoge in seveda študente. In tudi zato, ker bomo kmalu polnoletni in je napočilčas, da si upamo več,« je med drugim dejala v svojem nagovoru na inavguraciji.Poglavitne točke programa univerze za naslednje obdobje so pridobiti vsaj en projekt Evropskega raziskovalnega sveta, okrepiti Svet zaupnikov in Štipendijski sklad UP za razširitev dostopnosti univerze širšemu okolju in povečati delež UP v sredstvih za visokošolsko izobraževanje in raziskovanje ter s tem finančno in infrastrukturno utrditi univerzo.Vodstveno ekipo bodo poleg rektorice sestavljali še štirje prorektorji: izredni profesor dr.bo prorektor za študijske zadeve, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo bo prof. dr., prof. dr.bo prorektor za ekonomiko in finance, izredni profesor dr.pa bo prorektor za internacionalizacijo. Glavni tajnik univerze bo dr.