Nova sezona Glasb sveta

Ljubljana - Ljubitelji različnosti zvokov in ritmov iz različnih koncev sveta si bodo v novi sezoni širili glasbena obzorja ob izvajalcih kot so Ólafur Arnalds, Park Jiha, Saz’iso, Dani de Morón Septet, Juan de Marcos González Afro-Cuban All Stars in Teresa Salgueiro.Eden zvokovno najbolj atraktivnih abonmajev našega največjega hrama kulture v tej sezoni napoveduje nekaj izjemnih zvočnih doživetij. Že 13. oktobra bo nastopilislandski glasbenik in eden najvplivnejših avtorjev popularne glasbe zadnjega desetletja. Skupaj zintvori trio največjih izvoznikov glasbe s tega severnega otoka. Na koncertu se bo predstavil s posebno zbirko klavirjev in sintetizatorjev ter edinstveno ožičenim godalnim kvartetom in tolkalcem.Nadnaravno zvočnost bodo nadaljevali 30. oktobraiz Južne Koreje. So vodilni predstavniki nove korejske glasbe in združujejo klasični minimalizem s koreninami v korejskih ljudskih motivih. Tradicionalne glasbe iz Albanije na naših odrih ne slišimo prav pogosto.je zasedba virtuoznih albanskih glasbenikov, ki sicer živijo na različnih delih Evrope in se občasno zberejo in predstavljajo svoje veščine obiskovalcem koncertov, kot bodo to storili v Ljubljani 19. novembra.Naslednje leto pa bo imel abonma poseben latino pečat, saj bodo 4. februarja nastopiliiz Španije s posebno različico flamenka. Veličasten kubanski orkesterbo spet nastopil v Ljubljani, in sicer 9. marca. Zaključek festival pa bo spet nekoliko nadnaraven, kajti izjemna portugalska vokalistka, ki se občasno vrača v Ljubljano, bo tokrat predstavila svoj drugi samostojen album O Horizonte.