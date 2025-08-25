Nova šolska pravila: telefoni v torbah, moteči učenci iz razreda

Novo šolsko leto prinaša tudi nove zakonske rešitve na področju osnovnih šol. Z novelo zakona o osnovni šoli se uvajajo spremembe, ki dajejo pravno podlago za omejevanje uporabe telefonov, odvzem nevarnih predmetov ter celo umik motečega učenca iz razreda.

Na številnih šolah so podobne ukrepe že izvajali, vendar so se ob tem soočali s pritožbami staršev. Po novem imajo ravnatelji in učitelji zakonsko podlago, ki po njihovih besedah prinaša večjo jasnost in enotnost.

Telefoni v torbah, ob kršitvah v tajništvo

Kot je za STA pojasnila predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič, so šole že doslej omejevale uporabo telefonov. Na OŠ Danile Kumar morajo imeti učenci telefon shranjen v torbi, ob kršitvah pa ga odložijo v tajništvo, kjer ga prevzamejo starši.

Tudi ravnateljici OŠ Lava v Celju in OŠ Kapela, Marijana Kolenko in Andreja Strmšek, poudarjata, da bodo enotna pravila olajšala delo šol. »Pomembno je dosledno ravnanje – če je kršitev, se telefon odvzame,« pravi Strmšek.

Novela določa, da se elektronske naprave lahko uporabljajo le, kadar so potrebne za pouk ali iz zdravstvenih razlogov. Če zaposleni posumijo, da učenec v šolo prinaša prepovedane ali nevarne predmete, lahko zahtevajo prostovoljno izročitev, v nasprotnem primeru opravijo pregled ob prisotnosti zapisnika.

Zakon staršem nalaga več odgovornosti: dolžni so nadzorovati, da otrok v šolo ne prinaša prepovedanih predmetov in spoštuje omejitve uporabe naprav.

Umik učenca iz razreda

Pomembna novost je tudi možnost, da učitelja motečega učenca začasno odstranijo iz razreda. Pouk se lahko organizira drugače, denimo v knjižnici ali posebnem prostoru, na nekaterih šolah pa imajo za to urejene t. i. modre sobe.

»Pravica otroka je, da hodi v šolo, a če ovira pouk ali ogroža varnost, je mogoče zanj organizirati drugačno obliko dela,« poudarja Mihelič.

Novela spreminja tudi sistem vzgojnih ukrepov. Vzgojni opomin se bo lahko izrekel takoj ob hujših kršitvah – denimo ob nasilju, posedovanju drog, alkohola, elektronskih cigaret ali nedovoljenem snemanju. Veljal bo 12 mesecev, kar pomeni, da se lahko prenese tudi v naslednje šolsko leto.

Vzgojni načrt kot samostojen dokument se ukinja, vsebine pa se vključujejo v letni delovni načrt šole. Po novem ga morajo šole pripraviti do 1. novembra.

»Čeprav zakon ne predvideva sodelovanja staršev in učencev pri pripravi letnega načrta, pametne šole to počnejo,« dodaja Mihelič.