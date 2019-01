Nova spletna platforma za pomoč na domu

Za starejše, ki bivajo v domačem okolju in potrebujejo različne vrste pomoči, po novem deluje spletna platforma Junaki na domu, zagnalo jo je startup podjetje Moj načrt. Po spletu je mogoče naročiti različne storitve s področja pomoči na domu, med katere pa niso vključene storitve obveznega socialnega varstva.



Kot je za STA poudarila direktorica podjetja Tina Remic, so izvajalci storitev kvalificirani, preverjeni in ustrezno izobraženi, hkrati pa je platforma vstopna točka za iskanje primernega izvajalca takšnih storitev. Storitve za zdaj ponujajo večinoma v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju in Kopru, vendar ne vseh, nekatere tudi v Novem mestu in Murski Soboti. Radi bi zgradili mrežo izvajalcev pomoči na domu, zato vse, ki imajo izkušnje s tovrstno oskrbo, vabijo k sodelovanju.



Izvajalci, ki jih imenujejo junaki na domu, opravljajo delovno terapijo na domu (30 evrov), fizioterapijo na domu (od 40 do 45 evrov), dostavo toplega obroka na dom (5,85 evra), gospodinjsko pomoč (od 12 do 20 evrov), hišniška opravila (od 10 do 12 evrov), masažo na domu (od 30 do 40 evrov), pomoč pri vsakdanjih dnevnih opravilih in postrežbi (od 10 do 18,5 evra), spremstvo in družabništvo (12 evrov). Na platformi je mogoče naročiti še storitev aktiven dan, predvsem za starejše od 80 let (za 45 evrov), aktivno varstvo v času odsotnosti svojcev, od 7. do 17. ure (za 440 evrov), pa tudi udeležbo na dejavnostih in dogodkih centrov za starejše (za 15 evrov).



Naročnik lahko izbira in primerja izvajalce na podlagi cene storitev, izobrazbe, preteklih referenc in ocen. Izvajalci bodo opremljeni z mobilnimi aplikacijami, s katerimi bodo spremljali naročila in zapisovali čas. Vsebino in kakovost izvedenih storitev na terenu bodo potrjevali z e-podpisi naročnikov.