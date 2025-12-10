Nova športna dvorana je ponos Trebnjega

Pred današnjo rokometno tekmo med Trimom in Gorenjem so ob Osnovni šoli Trebnje odprli popolnoma prenovljeno športno dvorano. »Šola in kraj s tem dobivata zelo dobre pogoje za izvajanje različnih vrst športne vadbe in drugih dogodkov,« je ob tem povedala županja Mateja Povhe. Odprta se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem, in šport Matjaž Han.

V novi stavbi, ki so jo zgradili v samo 14 mesecih, so poleg osnovne dvorane zgradili še dve dodatni vadbeni površini, dodatno igrišče v prvem nadstropju in spremljajoče prostore, kot so garderobe, shrambe za športno opremo in nova severna tribuna. Dvorana je lepa, varna in sodobna in bo služila mnogim generacijam, je povedala.

Nova dvorana bo po oceni županje bistveno izboljšala pogoje za pouk športa ter vadbo trebanjskih športnikov, društev in klubov, med katerimi so v Trebnjem najbolj ponosni na Rokometni klub Trimo Trebnje. Županja si želi, da bi v njej igrala tudi slovenska rokometna reprezentanca, bo pa dvorana tudi »center drugih, družabnih dogodkov«, je povedala.

Šport nas povezuje

Dvorano je zgradilo podjetje GPI tehnika iz Novega mesta, opremo je dobavila Lesnina MG oprema iz Ljubljane. Naložba je stala 6,7 milijona evrov, od tega je milijon evrov prispevalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Po besedah ministra Hana je ministrstvo v zadnjih dveh letih sofinanciralo 308 naložb, povezanih s športom, pri čemer je trebanjska športna dvorana ena od lepših, ki so jo sofinancirali. Na splošno smo lahko po njegovih besedah zadovoljni, da se športna infrastruktura gradi po celotni državi. »Šport nas namreč Slovence povezuje, uči nas vztrajnosti in drži pokonci tudi takrat, ko je najtežje. Je tista stvar, ki nas ne deli. Kot namreč večkrat rečem, če želimo dvigniti slovensko zastavo zelo visoko, potem rabimo tako levo kot desno roko,« je dejal.

Po besedah ravnateljice OŠ Trebnje Ane Kastigar so z novo dvorano dobili zelo dobre pogoje za izvajanje športa, gibanje in za izvajanje interesnih dejavnosti. Z njenim končanjem so odpadle tudi težave, ki so jih imeli z zagotavljanjem pouka športa in drugih dejavnosti za 825 učencev, kolikor jih ima šola.

Sicer pa v občini Trebnje že načrtujejo gradnjo nove telovadnice, in sicer pri Osnovni šoli Veliki Gaber, za katero so se nedavno prijavili na javni razpis ministrstva za šolstvo.