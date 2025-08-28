Nova stranka že ima politične snubce

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je bila v Idriji ustanovljena stranka Skupnost – Zveza list lokalnih skupnosti, za predsednika pa je bil izvoljen župan Hrastnika Marko Funkl. Nova stranka bi lahko sodelovala s strankama Levica in Vesna, ki se pospešeno povezujeta, in z nastajajočo stranko evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča.

Stranka Levica, ki se bo v volilni kampanji soočila tudi s konkurenčno stranko njihovega odpadnika Mihe Kordiša, računa na sodelovanje oziroma povezovanje z Vesno, ki bi dala stranki zeleno dimenzijo, in sodelovanje s stranko Skupnost, ki bi lahko prinesla lokalno plat. Povezovalni člen med Levico in Skupnostjo je celjski župan Matija Kovač: »Še razmišljam, ali se bom vključil v novo stranko Skupnost, a za zdaj ostajam član Levice. Aktivno se bom vključil v pripravo programa nove stranke, a se z lastnim strankarskim statusom ne obremenjujem, ker ostajam neodvisni župan Celja,« je Kovač povedal za Delo.