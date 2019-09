FOTO:Nova tehnologija za manj odlaganja in sežiganja

Delo v sortirnici je bilo prej zelo težaško, saj so najtežje, tudi najbolj umazano, delo opravljali ročno. FOTO: arhiv Simbio

Pomen sežigalnice

V sortirnici večino dela opravi tehnologija. FOTO: arhiv Simbio

Obdelani odpadki, ki čakajo na prevzem. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – V Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), ki ga vodi družba Simbio, so v desetih letih obratovanja obdelali milijon ton odpadkov. Ker med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno ostane do 30 odstotkov odpadkov, ki bi jih lahko reciklirali, so se odločili za posodobitev sortirne linije. Zdaj lahko obdelajo dodanih 8000 ton embalaže, sortiranje opravi tehnologija, zaposleni so le ročna kontrola na samem koncu.»Pred posodobitvijo je bilo na traku za meter visoko naloženega materiala, ki ga je osem ljudi sortiralo. Zdaj delavec na koncu izloča samo napako, če je separator kakšen odpadek narobe ločil,« je izboljšavo za zaposlene povzela vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije pri družbi SimbioZdaj so sposobni izločiti in uporabiti štirikrat več še uporabnih odpadkov ter jih vrniti v proizvodne procese. Tako sortiranje omogoča tudi do 99-odstotno čistost posameznih frakcij, je povedala Kramerjeva: »Tako čiste frakcije so bistveno konkurenčnejše na trgu. Prihodek od uporabnih frakcij se upošteva v elaboratu za izračun cen in znižuje ceno za občane.« Z več recikliranja pa znižujejo tudi stroške odlaganja odpadkov ali njihovega sežiga.Štiriindvajset občin, ki so lastnice RCERO, so iz najemnin za to infrastrukturo v zadnjem desetletju za posodobitve namenile 16,2 milijona evrov. Tudi zato je cena obdelave mešanih odpadkov najnižja, je dejal direktor Simbia: »Pri nas je cena 111,43 evra za tono. V Cerozu je cena 192 evrov za tono, v Ljubljani okoli 150 evrov.« Dodal je, da je RCERO, kjer obdelajo odpadke četrtine slovenskih občin, »empirično dokazljivo najbolj stroškovno učinkovit center«. Županje poudaril: »Tudi če se kdo hvali drugače, tehnični in ekonomski kazalniki so neizprosni, in to je edini center, ki upošteva in izpolnjuje vseh pet hierarhičnih stopenj EU glede ravnanja z odpadki in ima zaključen krog ravnanja z odpadki.«Povpraševanje občin za celjski RCERO obstaja, Šrot je odločen, da bo pogoj za nove partnerje, da podelijo Simbiu 20-letno koncesijo za obdelavo odpadkov: »Center je naš in nihče ne more na nas pritiskati. Lahko pa kdo zaprosi, da mu pomagamo rešiti težavo. Mi smo na robu tehničnih in tehnoloških kapacitet. Ne samo s centrom, ampak tudi s toplarno.« Za toplarno so tako že oddali vlogo za razširitev okoljevarstvenega dovoljenja.Za sežig ene tone odpadkov Simbio plača Energetiki 85 evrov, po Zidanškovih navedbah je cena v tujini tudi do 200 evrov za tono. Verjetno bo kmalu še večja težava blato, je opozoril Šrot: »Ko smo gradili Toplarno, so vsi dejali, da je to nesmiselno, predrago. Vsa leta so vozili blato na Madžarsko in lahko frakcijo odpadkov v Avstrijo. Ko pa se cene dvakrat zvišajo ali se prepove uvoz blata, kot se zdaj dogaja z Madžarsko, pa nastane problem.«